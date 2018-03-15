Для Audi 2018 год станет переходным

EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI

Москва, 15 марта — «Вести. Экономика». В компании Audi ожидают трудности в наступившем году, поскольку запуск более 20 переработанных и новых моделей может повредить поставкам после снижения продаж элитных моделей и дальнейших расходов после скандала с выбросами, что привело к снижению прибыльности. Основным в плане прибыли подразделение Volkswagen будет представлять новую модель каждые три недели в этом году, включая переработанный седан A6, совершенно новый спортивный внедорожник Q8 и внедорожник с батарейным питанием. В компании ожидают трудности, которые будут связаны с тестами новых моделей по мировым стандартам, а скандал с дизельгейтом, который в 2017 г. стоил компании еще 387 млн евро, добавит еще больше напряжения. "Это означает огромный подвиг для нас, — сказал исполнительный директор Руперт Штадлер. — 2018 год станет переходным периодом". Замена моделей заставила Audi воздержаться от проецирования другого прямого увеличения поставок. В компании заявили, что хотят сопоставить прошлогодний рекорд в 1,88 млн проданных автомобилей. Ожидается, что выручка немного превысит прошлогодний показатель 60,1 млрд евро. Ожидается, что модельное поступление новых моделей, в том числе капитальный ремонт компактного внедорожника Q3, будет иметь «устойчивое положительное влияние» на поставки и прибыль с 2019 г., отметили в Audi.