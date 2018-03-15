Infiniti Q50: тест-драйв FashionTime.ru

Когда на российском рынке появилась новая, рейсталинговая Infiniti Q50 c 211-сильным мотором, поклонники люксового японского автобренда застыли в ожидании самой мощной версии этого среднеразмерного спортивного седана, мировая премьера которого прошла в середине 2015 года. И вот спустя полгода, в 2016-м, к нам приехала «горячая» версия автомобиля, которую многие называют самым красивым « инфинити » из всей модельной линейки марки. Скромное добавление к названию Q50 «Sport Edition» означает совсем не скромные технические характеристики — под капотом «заряженного» седана стоит 405-сильный мотор, считающийся самым сильным в линейке.

«Горячий» Q50 Двигатель новой Q50 — это трехлитровый битурбомотор V6, созданный в серии VR30, которая пришла на смену легендарному семейству двигателей VQ. Инженеры японского автобренда, создавая новый двигатель, предусмотрели для него базовую версию, развивающую 305 л.с., но этот движок до России не доехал, оставшись на рынке США. Для российских поклонников марки добрался топовый вариант мотора с характеристиками 405 «лошадей» и 475 Нм. Что такое 405 л.с. ? Это не просто мощь. Это предельные уверенность и спокойствие, с которыми автомобиль набирает скорость, ловко оставляя позади все другие авто на дороге. Это сила, которую чувствуешь, но не слышишь — новый мотор работает очень тихо, награждая владельца рестайлинговой «горячей» Q50 приятным глубоким гулом, присущим спортивным авто.

Стоимость седана Q50 с 405-сильным двигателем стартует с позиции 2 298 000 рублей — немало, но если учесть все, что вы получаете, приобретая эту модель, не жалко ни одного рубля из названной суммы.

Для сравнения, седан Infiniti Q50 с базовым 2,0-литровым двигателем мощностью 211 л.с., стоит от 1 973 000 рублей.

Динамические характеристики

Итак, повторим, что объем новой V-обрезной турбированной шестерки составляет 3,0 литра. Работает он совместно с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Такая силовая установка разгоняет седан с нуля до 100 км/ч за 5,4 секунды при максимальной скорости 250 км/ч.

Первое, что хочется спросить, услышав такие динамические показатели: «А какой же расход топлива у этого авто?». Отвечаем: более чем умеренный. В смешанном цикле Infiniti Q50 тратит около 9,3 литров бензина на каждую сотню пути — это при мощности более 400 «лошадей», при габаритной длине 4,8 метра, при полном приводе и снаряженной массе машины 1,8 тонны! На наш взгляд, это очень экономично, в чем заслуга инженерных разработок, позволяющих создавать мощные, но при этом не обкрадывающие карман своего владельца моторы. Что же касается базовой версии седана Q50 c 211-сильным мотором объемом 2,0-литра, то максимальная скорость, которую с ним может развивать автомобиль, составляет 245 км/ч, а разгон с 0 до «сотни» займет у седана чуть более 7 секунд.

Обновления

Помимо того, что рейстайлинговая версия Q50 обзавелась новым мотором, в ходе обновления автомобиль получил еще и усовершенствованное рулевое управление Direct Adaptive Steering (DAS). Если не вдаваться в подробности, это выглядит просто как набор слов, но тут надо знать особенность этой инновации: принцип данного управления позаимствован, ни много ни мало, у современного самолетостроения. Вместо механических устройств DAS использует электронику, которая позволяет подогнать работу рулевого управления под конкретные условия движения и дорожное покрытие.

В итоге водитель имеет под рукой быстродейственное, точнейшее управление, без отвлекающей от вождения вибрации на руле.

Кроме того, система DAS с помощью настроек позволяет выбрать характеристики руля управления, в том числе, его реакцию и усилие для поворота.

Дизайн

Об экстерьере спортивного седана Q50 можно говорить бесконечно. Это выверенный до каждого миллиметра кузов с изящными динамичными изгибами, подчеркивающими мощь и брутальность авто, уверенно и гордо занимающего одно из лидирующих мест на рынке спортивных машин. Дерзость и изысканность — вот те два качества, которые непревзойденным образом соединяются в дизайне Q50. Крупный перед авто с покатым капотом, плавно спускающимся с лобового стекла, венчает четырехугольная решетка радиатора, боковые стороны которой слегка загибаются во внутрь, повторяя очертания бампера и следуя фирменному двухарочному стилю, придуманному дизайнерами Infiniti. Увеличенные воздухозаборники, новые фонари с L-образными габаритными огнями, рельефные «ребра», имитирующие мускулы по всему кузову, и блестящая буква S на заднем бампере возле шильдика с названием модели, указывающая на «заряженность» авто — и это только то, что бросается в глаза в первые же минуты при виде обновленного седана.

Стоит отметить, что поклонники у Q50 замечены как среди мужской половины автомобилистов, так и среди прекрасных дам — спортивный характер седана, граничащий с эстетикой и роскошью, пришелся по вкусу всем.

Интерьер

Салон Q50 отделан кожей, алюминиевой декоративной обивкой Kacchu (на центральной консоли и панели проборов), а также украшен вставками из натурального дерева. Из оснащения для водителя и его пассажиров японцы предлагают: камеру заднего вида, подогрев лобового стекла, чип-ключ Intelligent key, автоматический двузонный климат-контроль, замки дверей с электроприводом, электрический привод открывания крышки багажника, зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах и о невыключенных фарах и многое другое, без чего такой легендарный концерн, как Infiniti, не выпускает на свет автомобили. Подробный список оснащения и опций, доступных на Q50, можно посмотреть на официальном сайте автопроизводителя в России, и там же можно записаться на тест-драйв седана. Наше мнение — это непременно стоит сделать.

Хотя бы ради того, чтобы насладиться безупречной ездой на 405-сильном авто — динамичной, уверенной и при этом максимально безопасной.