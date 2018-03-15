Audi убьет одну из своих самых экстремальных моделей

Мощный спорткар Audi R8 вот уже более десяти лет успешно демонстрирует потенциал марки Audi и давно освоил на рынке свою комфортную нишу. Однако с ужесточаюшимися экологическими требованиями и сменой курса на электрические силовые установки этой модели, похоже, ужиться не получится.

Как признал в интервью изданию Car&Driver глава отдела исследований и разработок Audi Петер Мертенс , спорткар Audi R8 вряд ли будет "продлен" на третье поколение — по крайней мере, автопроизводитель до сих пор не приступил к работе над такой моделью, и подобных планов у руководства нет. Разве что пытаясь быть менее категоричным, Мертенс добавил, что никогда не стоит говорить "никогда", а спортивные динамичные автомобли всегда служили компании хорошую службу.

Впрочем, поклонникам модели не стоит расстраиваться раньше времени: ожидается, что модель R8 доживет как минимум до 2020 года и за это время получит несколько новых модификаций. Например, уже в этом году должна быть представлена версия с двигателем V6 объемом 2,9 литра — это новый высокофорсированный мотор группы VAG, который уже можно найти под капотами новых Audi RS4 Avant и RS5 Coupe.

Ну а пока Audi R8 предлагается с безальтернативным атмосферным V10 объемом 5,2 литра мощностью 540 л.с. или 610 л.с. в версии Plus. На разгон до сотни с таким двигателем автомобиль тратит всего 3,2 секунды. К слову, у R8 существовала и полностью электрическая версия e-tron, которая вполне соответствовала бы духу времени, однако популярной такую модификацию не назовешь: спорткар продавался недолго, стоил более миллиона долларов и разошелся тиражом менее сотни экземпляров.

Нынешнее поколение Audi R8 продается в России только в самой мощной версии Plus. Цена автомобиля составляет 11 200 000 рублей.