Как создавался Lexus UX: интервью с создателями

Одной из ключевых премьер Женевского автосалона стал дебют Lexus в сегменте компактных премиум-кроссоверов. За последние годы эта ниша стала ареной с наибольшей конкуренцией— новые игроки включаются к гонку один за другим. В этом контексте новому Lexus UX надо было очень хорошо подготовиться — планка задрана очень высоко. Так что пользуясь случаем, мы не могли не пообщаться с создателями UX — главным инженером Чикой Како (да, это женщина!) и главным дизайнером Тецуо Мики.

Trendymen: Во-первых, мне бы хотелось поздравить вас с дебютом в этом чрезвычайно интересном сегменте. Первое впечатление от знакомства с моделью было положительным — мне кажется, UX станет большой вехой Lexus на нише компакт-кроссоверов как в Европе, так и в России.

Я бы хотел остановиться на пути этого автомобиля от концепта UX Vision до автомобиля, который был представлен здесь, в Женеве.

Тецуо Мики (Дизайнер): Основные идеи, которые передались этой модели от концепта — это чувство защищенности, которое ожидается от кроссовера, а так же внешние черты, передающие стремительность и захватывающую управляемость. В самом концепте мы можем увидеть чистоту самого замысла и некоторые футуристические идеи, но в серийной модели нам нельзя забывать о качестве, которое мы ассоциируем с Lexus. Как вы можете увидеть, задачи были разными, хотя в целом изначальная концепция сохранилась.

Trendymen: В каждом автомобиле инженерия и дизайн представляют из себя две части одного целого. Это, если хотите, своего рода команда. Насколько часто бывает так, что есть идея, которую хочется довести, но встречаются ограничения? В сторону чего смещается баланс и в сторону чего отдается приоритет? Как часто бывают компромиссы? Как часто какие-то дизайнерские или инженерные решения перевешивают общее видение результата в свою сторону?

Тецуо Мики (Дизайнер): Как я говорил ранее, концепт всегда будет более экстремальным внешне, но если смотреть на серийную версию модели, мы можем увидеть преемственность. Например, область задних фонарей в UХ: основой их дизайна стал спойлер гоночных автомобилей. Изначально эта идея использовалась нами, чтобы немного развеяться и проявить фантазию, и уже после этого тестировалась на функциональность. Это потребовало много времени, чтобы совместить в себе фактурный внешний вид и функциональную аэродинамику для стабилизации автомобиля.

Trendymen: В мире имеются различные школы дизайна как подход к работе: европейская, американская, японская. У Вас был опыт работы в разных странах. В чем разница подходов?

Тецуо Мики (Дизайнер): Если смотреть на подход и язык дизайна, я не могу сказать, что замечал особую разницу. Однако, если сравнивать Калифорнию и Европу, можно заметить, что предпочтения в дизайне отдается тенденциям, которые более актуальны именно в том или ином регионе. Lexus — это глобальный бренд, мы всегда стараемся создать дизайн, который будет актуален во всем мире. Все наши модели рассчитаны на большое количество рынков, и мы пытаемся передать идентичность Lexus как глобального бренда без привязки к региональности.

Trendymen: Не секрет, что в любом большом проекте бывает так, что появляется гранд-идея, но воплотить ее сложно. Были ли такие идеи в случае с UX, если о них можно, конечно, говорить?

Чика Како (Инженер): В связи с тем, что к безопасности серийных автомобилей очень много требований, и, в то же время, нам хотелось добавить новые инженерные решения, вес автомобиля увеличивался. Поэтому одной из ключевых сложностей было уменьшение веса автомобиля и снижение центра тяжести, что особенно актуально для кроссовера. Поэтому уже в базовой версии UX, например, используется множество полимерных панелей.

Trendymen: Да, это интересно. В каких областях вы черпаете вдохновение для создания автомобилей?

Тецуо Мики (Дизайнер): Если говорить про UX, изначально мы черпали вдохновение в концепте UX Vision. Основной идеей на этапе концепта были защищенность и стремительность. Мы начали думать о том, какое транспортное средство представляет собой максимальную защищенность и какой автомобиль имеет наиболее стремительный образ, и пришли к выводу, что самый безопасный автомобиль — бронированный автомобиль, а самый стремительный — гоночный.

Хоть эти автомобили совершенно разные, мы подумали, что объединение этих двух идей будет довольно интересным и сможет стать новой ценностью для покупателей. Если посмотреть спереди на веретенообразную решетку радиатора, можно увидеть как компактные стилистические решения резко контрастируют с широкими очертаниями крыльев. Можно заметить стремительность в колесных арках и заднем крыле, которые здесь несут не просто дизайн-нагрузку, а функциональны аэродинамически и помогают со стабилизацией.

Trendymen: Как насчет национальных мотивов? Аниме, архитектура, природа?

Тецуо Мики (Дизайнер): В классической японской архитектуре, как в обычных старых домах, так и в замках, границы интерьера и экстерьера размыты. В некоторой степени в такой технике прослеживается единение с природой. Нам хотелось создать чувство открытости, поэтому мы сделали переднюю панель пониже, чтобы она визуально сливалась с капотом. В то время как мы работали над наилучшей обзорностью, мы старались сделать дизайн таким образом, чтобы водител понимал, где находятся передние колеса, визуально дав там подобие маяков.

Кроме того, UX стал первой моделью Lexus, в которой доступна новая текстура отделки, отдающая дань традиционной волокнистой структуре японской бумаги васи, хорошо знакомой по оформлению японских домов.

Trendymen: Инженер считается мужской профессией. Инженер в автомобилестроении — вдвойне мужская профессия, так как это очень консервативная индустрия. Насколько сложно было вам как женщине продвинуться в этом деле?

Чика Како (Инженер): Честно говоря, люди очень вежливы ко мне. Когда я что-то просила, все были очень добры, так что я не вижу никакой сложности в том, чтобы быть женщиной-инженером. Мики-сан (Дизайнер) всегда оказывал мне поддержку.

Trendymen: Хотелось бы заглянуть в будущее. Вероятно лет через 10 автомобили будут автономными, уже скоро появится автономность 4-го, а потом и 5-го уровня. Интереснее ездить самому за рулем или пользоваться автопилотом?

Чика Како (Инженер): Лично я сама очень люблю водить. Иногда я отправляюсь на трек, так что мне было бы грустно, если бы я не могла водить сама. Однако, если я еду по шоссе, устаю и начинаю засыпать, было бы очень удобно воспользоваться автономным вождением. Так что зависит от случая. Автономные автомобили могут положительно сказаться на безопасности и помогут нам избегать ДТП.

Trendymen: Лично вам какие автомобили больше нравятся? Видимо спортивные, раз любите ездить по треку?

Чика Како (Инженер): Да, больше всего мне нравится ездить на спортивных купе. Поэтому мне хотелось передать захватывающее управление и чувство безопасности в UX.

Trendymen: Автомат или ручная КПП?

Чика Како (Инженер): Мне очень нравится ручная коробка. Это не так популярно в последнее время, но мне нравится. Вам нравится ручная?

Trendymen: В спорткарах да. Но на каждый день лучше автомат или автономный автомобиль в будущем, согласитесь.

Чика Како (Инженер): Да, в пробках это то, что надо.

Trendymen: Вернемся к UX. Сколько времени прошло от идеи до финальной версии автомобиля, представленной на автосалоне?

Чика Како (Инженер): Интенсивная разработка началась в 2015 году. Модель будет запущена ближе к концу 2018 года, в зависимости от рынка.

Trendymen: Большинство людей творческих профессий следят за людьми, которые тоже что-то создают. Есть ли какие-то дизайнеры или архитекторы, за которыми вы следите?

Тецуо Мики (Дизайнер): Я не могу назвать какого-то определенного человека, но мы всегда ищем новые идеи в работе других дизайнеров, архитекторов и модельеров.