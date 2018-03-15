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Анонсирована премьера автомобилей «Кортеж»
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Анонсирована премьера автомобилей «Кортеж» 

Авторамблер 15 марта 2018
Фото: Авторамблер
На стенде будут выставлены седан и минивэн сопровождения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, на первом этапе в продажу поступит седан. Решение по запуску второй модели пока не принято, и будет зависеть от спроса на подобный автомобиль на рынке.
Напомним, помимо седана и минивэна, в семейство войдут кроссовер и президентский лимузин. Последний продемонстрируют на публике в рамках церемонии инаугурации, которая состоится после президентских выборов 18 марта. По предварительным данным, SUV появится не раньше 2020 года.
Как сообщал «Авторамблер», первые экземпляры проекта «Кортеж» уже поступили в Гараж особого назначения. Предполагается, что члены правительства пересядут на автомобили в конце текущего года либо в начале следующего. В 2019 году начнется свободная продажа машин «Кортежа». По предварительным данным, стоимость базовой версии представительского авто составит 6-7 млн рублей.
Фото: РИА «Новости» / Сергей Субботин
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