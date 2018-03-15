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BMW M130iX M Performance или BMW M135i xDrive?
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BMW M130iX M Performance или BMW M135i xDrive? 

RU BMW 15 марта 2018
Фото: RU BMW
Задолго до выхода на рынок нового BMW 1 серии F40 уже сегодня появилась некоторая информация о последней модели от BMW M Performance. Если информация правдивая, то в следующем году будет запущен самый спортивный вариант третьего поколения BMW M130iX M Performance, он будет явно конкурировать с текущей номенклатурой BMW. Эксперты тем не менее считают новое обозначение будет выглядеть как BMW M135i xDrive и это выглядит гораздо более вероятным.
Нет никаких вопросов об основных технологиях, потому что переход на архитектуру с приводом на передние колеса делает спортивную версию BMW 1 серии F40 неизбежно полноприводным автомобилем. Во всяком случае, спортивный BMW 1 серии F40 будет поставляется в 2020 году с полным приводом и с 4-х цилиндровым двигателем с турбонаддувом.
По словам Грега Кабла, двигатель B48 для BMW M130iX или M135i 2020 обеспечит около 300 лошадиных сил и, таким образом, не будет участвовать в соревновании по увеличению мощности в начале жизненного цикла автомобилей. Благодаря усовершенствованной системе полного привода с муфтой Haldex, проблемы с тягой 1 поколения будут совершенно чуждыми. Электронная система управления полным приводом xDrive позволяет сцеплению отключаться на передней оси еще до потери тяги, и обеспечивать полную передачу мощности на заднюю ось. При необходимости BMW M135i 2020 будет приводить в действие все четыре колеса, но во многих ситуациях повседневной жизни это будет экономичный передний привод.
Независимо от двигателя, выпуск BMW 1 Series 2019 обусловлен тем, что преобразование в архитектуру UKL заметно легче, чем производить новое поколение. Кроме того, интерьер более просторен, поскольку он ранее рассчитывался для установки под капот продольного шестицилиндрового мотора, а благодаря поперечному 4-цилиндровому моторный отсек значительно уменьшится. Будет установлена гораздо более современная информационно-развлекательная система, дополненная дисплеем, как в X1, все это будет привлекать молодых клиентов к приобретению BMW 1-й серии.
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