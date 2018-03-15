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Выбираем авто на весну: обзор сити-каров Smart от Mercedes-Benz
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Выбираем авто на весну: обзор сити-каров Smart от Mercedes-Benz 

WMJ.ru 15 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Компактные Smart успешно продаются в России с 2012 года. Еще бы! Благодаря миниатюрным габаритам на нем легко передвигаться по городским джунглям, тем более что «за борт» можно взять всех друзей — в салоне есть четыре полноценных посадочных места. Но 2018-м, после года исследования предложений владельцев Smart, автомобиль порадовал долгожданными обновлениями.
Комфортное совершенство
Теперь все модели Smart (Fortwo, Forfour и Cabrio) стали идеальным вариантом для современных девушек. Так, автомобили получили больший объем топливного бака, пакет вещевых отсеков для поездок после шопинга, а в некоторых случаях даже регулировку сидений, руля и подогрев боковых зеркал.
Smart BRABUS
Вечеринка на колесах
Кроме того, в этой симпатичной малютке можно устроить настоящую вечеринку! В моделях установили потоковое воспроизведения музыкальных файлов и функцию, с помощью которой легко включать плейлист прямо со своего смартфона. Особенно эффектно такая возможность сработает при включенных динамиках в кабриолете. Таким образом можно заражать всех прохожих своими музыкальными пристрастиями.
Smart Cabrio
Smart Cabrio
Smart Cabrio
Эксклюзивный сюрприз
А специально к весне Mercedes-Benz подготовил для нас подарок — лимитированную версию Smart Forfour Crosstown. Основное ее преимущество — еще большее пространство салона и презентабельный внешний вид, который отсылает к небольшим спортивным кроссоверам. А отметки «Crosstown» на стойках отличают его как эксклюзивную серию, что выделит владельца сити-кара среди однообразного автомобильного потока.
Smart Forfour Crosstown
В результате новый Smart стал лучшим вариантом для тех, кто мечтал преобразить свою жизнь к весне. Его обладатель получает дерзкий и эксцентричный автомобиль, который будет приковывать к себе самые восторженные взгляды.
А какую модель выбрала бы себе ты?
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Текст: Дарья Антипина
Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники
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