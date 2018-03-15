Начались продажи обновленного внедорожника Geely Boyue

Автохолдинг Geely вывел на рынок обновлённый флагманский вседорожник Boyue, который в России знают как Geely Atlas

«Посвежевший» Geely Boyue 2019 уже приехал в китайские дилерские центры и предлагается в пяти модификациях. Минимальная цене нового автомобиля начинается от отметки в 121 800 (1 097 000 руб.), тогда как самая дорогая версия оценивается в 159 800 юаней (1,4 млн рублей).

Флагманскую модель наградили улучшенной шумоизоляцией, новейшим информационно-развлекательным комплексом с большим сенсорным дисплеем, модернизированной головной оптикой, изменёнными бамперами и иными задними фарами. Также, в салоне автомобиля появились более качественные материалы отделки.

Габариты обновленной модели остались прежними: 4519 х 1694 х 1831 мм, размер колесной базы достигает 2670 мм.

В модельную линейку нового автомобиля входит турбомотор объемом 1,8 литра в двух версиях — с отдачей 163 или 184 л.с., а также двухлитровый атмосферник, вырабатывающий 141 л.с. В паре с движком трудиться 6-скоростная механика или 6-диапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Систему привода можно выбрать и полную, и переднюю.