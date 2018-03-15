Видео: Как работает роторный мотор в замедленной съемке

Блогер решил снять в замедленной съемке все циклы работы миниатюрного двигателя Ванкеля, то есть роторного мотора. Для этого одна из стенок двигателя была заменена на прозрачную.

На замедленной записи четко видно каждый такт работы мотора: впуск, сжатие, воспламенение и выпуск. Все как на более привычном всем поршневом моторе. Но есть и существенные отличия. Роторные моторы создают меньше вредных вибраций и обладают высокой удельной мощностью.

Но они крайне неэкологичны, склонны к быстрому износу и перегреву. Поэтому они сегодня практически не применяются.

Этот же блогер ранее уже показывал, как работает поршневой двигатель изнутри. И это тоже очень красиво и зрелищно.

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