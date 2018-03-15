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Названа стоимость BMW X4 для авторынка России
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Названа стоимость BMW X4 для авторынка России 

Car.ru 15 марта 2018
Фото: Car.ru
Представители баварского автобренда в РФ компания "BMW Group Россия" обозначили цены на автоновинку серии BMW X4.
В Российской Федерации обсуждаемая автомодель будет представлена в четырех основных модификациях: X4 xDrive20i, X4 xDrive30i, X4 M40i, X4 xDrive20d. Ценовой диапазон заявлен в рамках: 3,35-4,99 млн российских рублей.
Наиболее доступными в линейке называют BMW X4 xDrive20i с мотором на 184 л.с. и BMW X4 xDrive20d с мотором на 190 л.с. Первый предлагается за 3350000 рублей, а другой — за 3460000 российских рублей.
Уже в базовой модификации ое автомодели оснащены современными системами безопасности, светодиодной оптикой, электроприводом зеркал, подогревом передних кресел и автоматической коробкой передач.
Что касательно динамических характеристик, то у обсуждаемых автомоделей они в общем-то идентичны, за редким отличием.
Разгон до отметки в 100 кмч автомодель xDrive20i берет за 8,3 секунды, а xDrive20d — за 8 секунд. Но за то первая автомодель быстрее на максимуме на 2 кмч (215 кмч против 213 кмч).
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