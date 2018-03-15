Названа стоимость BMW X4 для авторынка России

Представители баварского автобренда в РФ компания " BMW Group Россия" обозначили цены на автоновинку серии BMW X4

В Российской Федерации обсуждаемая автомодель будет представлена в четырех основных модификациях: X4 xDrive20i, X4 xDrive30i, X4 M40i, X4 xDrive20d. Ценовой диапазон заявлен в рамках: 3,35-4,99 млн российских рублей.

Наиболее доступными в линейке называют BMW X4 xDrive20i с мотором на 184 л.с. и BMW X4 xDrive20d с мотором на 190 л.с. Первый предлагается за 3350000 рублей, а другой — за 3460000 российских рублей.

Уже в базовой модификации ое автомодели оснащены современными системами безопасности, светодиодной оптикой, электроприводом зеркал, подогревом передних кресел и автоматической коробкой передач.

Что касательно динамических характеристик, то у обсуждаемых автомоделей они в общем-то идентичны, за редким отличием.

Разгон до отметки в 100 кмч автомодель xDrive20i берет за 8,3 секунды, а xDrive20d — за 8 секунд. Но за то первая автомодель быстрее на максимуме на 2 кмч (215 кмч против 213 кмч).