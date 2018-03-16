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Гарик Харламов продал олимпийский БМВ
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Гарик Харламов продал олимпийский БМВ 

Russianshowbiz.info 16 марта 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущий и юморист Гарик Харламов опубликовал совместное фото с хоккеистом Ильей Ковальчуком на фоне «олимпийской» машины BMW.
"Все ребята, есть покупатель! Спасибо всем. Скоро снимем победителя и судьбу денежных средств!" — подписал фото юморист. Напомним, Ковальчук решил продать призовой BMW X5, который получил от Фонда поддержки олимпийцев за победу на Олимпиаде. Спортсмен рассказал о своем решении в одном из роликов на канале «Дневник Хача».
Вместе с ним к продаже авто присоединились Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов, которые пообещали «подогреть» интерес потенциальных покупателей к машине. Несмотря на то, что на авторынке BMW X5 стоит около пяти миллионов рублей, спортсмен решил продать машину за 7,1 млн минимум, а полученные деньга направить на благотворительность.
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