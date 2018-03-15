Восхитительно крутые: быстрейшие седаны XX века

В ХХ веке в погоне за показателями максимальной скорости самые разные автопроизводители, от крупных до совсем маленьких, были готовы идти абсолютно на всё: устанавливали чудовищные моторы, системы наддува и прочие навороты. И всё это ради единственной награды — титула «Быстрейший седан». Вспоминаем восемь самых быстрых серийных четырёхдверных седанов XX века.

Alpina B7s Turbo e12 Автомобиль появился под самый конец производства модели BMW e12, в 1981 году. Специалисты из Булоэ во главе с Буркардом Бовензипеном установили под капот «пятёрки» 6-цилиндровый 3,5-литровый мотор и добавили турбину KKK K27 с давлением 0,9 бар. Получив 330 сил и 500 Нм крутящего момента, автомобиль научился разгоняться до 261 км/ч, на шесть лет застолбив за собой звание быстрейшего седана в мире.

Mercedes 300E 6,0 AMG «Hammer» W124

Первый в мире серийный седан, преодолевший в 1987 году рубеж в 300 км/ч! Этот автомобиль появился за три года до выхода заводского Mercedes 500E, и большинство решений при создании оного были взяты именно с «Hammer». расточенный 6,0-литровый мотор развивал 385 лошадиных сил и 566 Нм крутящего момента. Несмотря на выдающиеся показатели продажи модели фактически провалились.

Alpina B12 5,0 e32 Представительская BMW 750i в кузове е32 в своё время совершила огромный скачок вперёд, став первым в послевоенной Германии автомобилем с 12-цилиндровым мотором. Специалисты из Булоэ не преминули сделать в 1998 году быстрейший седан и из неё. Установив «высокие поршни», изменив впуск и выпуск и перепрограммировав систему управления двигателем, они сняли 350 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. Автомобиль развивал 275 км/ч. Правда, этот рекорд среди авто представительского класса держался недолго.

Alpina B10 Bi-Turbo e34 Если рекорд «семёрки» имел слабый публичный резонанс, то этот рекордсмен нашего топа буквально порвал всё информационное автомобильное пространство в 1989 году. Седан бизнес-класса мощностью 360 л. с. сумел разогнаться до сумасшедших 291 км/ч! Он не сумел побить рекорд «заряженного в AMG 300E 6,0, но приобрёл даже большую популярность за счёт лучшего разгона в диапазонах 0-100 и 0-200 км/ч.

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Opel-Lotus Omega

Ещё один легендарный участник 1990 года гремевшего на рубеже 80-90-хх немецкого триумвирата наравне с B10 Bi-Turbo и 300E 6,0 AMG. Рядная „шестёрка“, оснащённая двумя турбинами, выдавала 377 сил и 475 Нм момента, что позволяло ей развивать 282 км/ч! Не самый быстрый результат, однако в Германии этот автомобиль хотели даже запретить из-за его скоростных характеристик.

Появившийся в 1991 году легендарный S-class в кузове W140 сразу стал любимцем ателье Бодо Бушмана — Brabus. И первым их детищем, способным развить скорость свыше 300 км/ч, стал 6,9-литровый 530-сильный S6,9. Более того, это был первый в мире серийный автомобиль представительского класса, способный развивать подобную скорость.

Brabus E7,3S V12 W210

Был у компании Brabus и такой легендарный мотор: 7,3-литровый V12 мощностью 582 силы, который они ставили на многие свои модели с вместительным подкапотным пространством. Однако ни одна модель не смогла приблизиться к рекорду „Ешки“ в кузове W210 — 330 км/ч! В 1997 году модель стала очередной сенсацией автомобильного мира — первый в мире серийный седан, преодолевший планку в 200 миль в час!

Alpina B12 6,0 e38 Несмотря на не самые высокие характеристики в плане максимальной скорости, которая составляла „всего-то“ 291 км/ч, 6,0-литровая „семёрка“ от спецов из Булоэ, увидевшая свет в 1999 году, была чертовски быстрой. Благодаря 430-сильному двигателю она проезжала один километр с места за 23,5 секунды — это быстрее и Brabus S6,9, и даже Ferrari F355!

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