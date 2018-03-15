Ещё
Nissan выпустил дебютный болид для «Формулы Е»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan выпустил дебютный болид для «Формулы Е» 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Компания Nissan представила на автосалоне в Женеве свой дебютный болид-электромобиль для участия в состязаниях «Формулы-Е». Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».
«Nissan гордится своей ролью новатора в сфере электромобилей, предназначенных для обычных дорог. Это подтверждает Nissan Leaf: по всему миру суммарный пробег всех этих автомобилей с нулевой токсичностью превысил четыре миллиарда километров, — сказал Хосе Муньос (Jose Munoz), CEO компании Nissan Motor Co., Ltd. — Мы очень рады показать фирменный стиль, в котором болид Nissan дебютирует в чемпионате. Nissan сможет использовать этот чемпионат как основную платформу при разработке технологий для электромобилей; кроме того, чемпионат позволит Nissan участвовать в гонках в больших городах по всему миру».
В Женеве Nissan представил цветовую схему электромобиля, который выступит в пятом сезоне Формулы Е. Он отличается хорошими аэродинамическими качествами и оснащен новой аккумуляторной батареей и силовой установкой. Фирменный стиль электромобиля Nissan для «Формулы Е» разработан коллективом Глобального центра дизайна Nissan в Японии.
О своем намерении участвовать в пятом сезоне Чемпионате ABB FIA «Формулы Е» для электромобилей, который начнется в декабре 2018 года, Nissan объявил в 2017 году на автосалоне в Токио.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение