Nissan выпустил дебютный болид для «Формулы Е»

Компания Nissan представила на автосалоне в Женеве свой дебютный болид-электромобиль для участия в состязаниях «Формулы-Е». Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«Nissan гордится своей ролью новатора в сфере электромобилей, предназначенных для обычных дорог. Это подтверждает Nissan Leaf : по всему миру суммарный пробег всех этих автомобилей с нулевой токсичностью превысил четыре миллиарда километров, — сказал Хосе Муньос (Jose Munoz), CEO компании Nissan Motor Co., Ltd. — Мы очень рады показать фирменный стиль, в котором болид Nissan дебютирует в чемпионате. Nissan сможет использовать этот чемпионат как основную платформу при разработке технологий для электромобилей; кроме того, чемпионат позволит Nissan участвовать в гонках в больших городах по всему миру».

В Женеве Nissan представил цветовую схему электромобиля, который выступит в пятом сезоне Формулы Е. Он отличается хорошими аэродинамическими качествами и оснащен новой аккумуляторной батареей и силовой установкой. Фирменный стиль электромобиля Nissan для «Формулы Е» разработан коллективом Глобального центра дизайна Nissan в Японии.

О своем намерении участвовать в пятом сезоне Чемпионате ABB FIA «Формулы Е» для электромобилей, который начнется в декабре 2018 года, Nissan объявил в 2017 году на автосалоне в Токио.