Концепт Mercedes-Maybach GLS представят в апреле?

Слухи о том, что Mercedes-Benz готовит ультра-роскошный внедорожник под брендом Maybach муссируются еще с 2014 года, когда нынешний флагман GLS был известен под именем GL. Теперь же нас с вами отделяет совсем немного времени до дебюта концепта Mercedes-Maybach GLS.

Если верить высокопоставленному источнику британского журнала Autocar, уже в апереле 25 числа, на старте Пекинского автосалона 2018, состоится презентация «весьма засекреченного концепта», которым и может стать GLS от Maybach. Также, не менее интересно и то, что серийная версия модели имеет все шансы выйти в свет в ноябре этого года на подмостках автосалона в Лос-Анджелесе.

По выходу на рынок модель составит конкуренцию Range Rover SVAutobiography, Bentley Bentayga и даже Rolls-Royce Cullinan. Но чего же конкретно ожидать от такой модели из Штутгарта? Во-первых, роскошный GLS получит массивную майбаховскую решетку радиатора и другие элементы стиля, выделяющие внедорожник на фоне своих «базовых» собратьев с трехлучевой звездой на капоте. Во-вторых же Maybach GLS оснастят прогрессивным автопилотом.

Будет ли внедорожник Maybach еще и длиннобазным в сравнении с GLS — пока не ясно, но наверняка его салон будет рассчитан только на четверых пассажиров с супер-комфортными, практически императорскими «тронами» во втором ряду. Кстати, стоит упоминания тот факт, что новинка будет построена на новой платформе MHA (модернизированная действующая MRA), то есть, на базе уже следующего поколения GLS.

Новая архитектура позволит снизить массу автомобиля и обеспечит поддержку «мягких» гибридов и гибридных силовых установок PHEV. Поскольку Mercedes строго определил, что 12-цилиндровые бензиновые силовые агрегаты будут ставить только на Maybach, то можно ждать и появления Mercedes-Maybach GLS V12.