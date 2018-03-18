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На продажу выставлен внедорожник Mercedes-Maybach G650 Landaulet
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На продажу выставлен внедорожник Mercedes-Maybach G650 Landaulet 

LiveCars.Ru 18 марта 2018
Фото: LiveCars.Ru
На сайте немецкой компании R-Company GmbH появилось объявление о продаже роскошного внедорожника Mercedes-Maybach G650 Landaulet. За эксклюзивную машину просят не менее €1 450 000, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 102 674 000 рублей.
Напомним, что модель Mercedes-Maybach G650 Landaulet — это самая роскошная версия внедорожника Mercedes-Benz G-Class прошлого поколения, которая выпущена ограниченным тиражом в 99 экземпляров.
Автомобиль Mercedes-Maybach G650 Landaulet получил множество эксклюзивных решений в оформление экстерьера и интерьера, чтобы соответствовать логотипу Maybach. В арсенале машины значатся продвинутые функции и много высококачественных материалов.
Внедорожник Mercedes-Maybach G650 Landaulet питается от двигателя, который использует «заряженный» Mercedes-AMG G65. Это: 6,0-литровый мотор V12, который выдает 630 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.
К сожалению, в свободном доступе нет информации о пробеге продаваемого внедорожника Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Однако судя по опубликованным фотографиям, автомобиль находится в идеальном состоянии.
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