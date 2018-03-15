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«ААА-Моторc» откажется от дилерства Ford и Lada в Ростове
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«ААА-Моторc» откажется от дилерства Ford и Lada в Ростове 

Южный автомобиль 15 марта 2018
Фото: Южный автомобиль
Группа компаний «ААА-Моторс» откажется в Ростове-на-Дону от дилерства марок Ford и Lada. Как сообщил «Южному автомобилю» источник близкий к руководству группы компаний «ААА-Моторс», в здании автосалона на улице Текучева, где продавали автомобили Ford и Lada будет находиться дилерский центр Jaguar Land Rover. По данным источника, причина отказа связана с низкими продажами обоих брендов и отсутствие в автосалоне сервисной зоны Lada.
Старое здание автосалона Jaguar Land Rover продано краснодарскому автомобильному холдингу «Ключавто», где появится автосалон известного корейского бренда. Напомним, группа компании «ААА-Моторс» продает автомобили марок Audi, Jaguar, Land Rover, Renault, Skoda, Volkswagen, Mazda, Hyundai. Автосалоны «ААА-Моторс» расположены в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже.
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