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Раскрыта внешность Porsche 718 Boxster с «шестеркой»
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Фотошпионы раскрыли внешность Porsche 718 Boxster с «шестеркой» 

Motor.ru 15 марта 2018
Фото: Motor.ru
Британское издание Car опубликовало шпионские фотографии тестового прототипа еще одной открытой модификации Porsche 718 Boxster — Spyder. Такой же вариант был и у предыдущего поколения модели, который выпустили общим тиражом 2400 экземпляров.
Как и предшественник, новинка получит мягкий верх и две выступающие выштамповки на задней крышке, скрывающей механизм складывания крыши. Открывалась она у предыдущей модели частично при помощи электропривода и частично вручную. Как это будет реализовано у 718 Boxster, пока не уточняется.
Версия Spyder первой из современной линейки Boxster получит шестицилиндровый двигатель вместо «турбочетверки» 2.0. Для новинки планируется использовать четырехлитровый атмосферный мотор трекового купе 911 GT3, который будет выдавать около 430 сил.
Как сообщалось ранее, новинку сделают легче, а также лишат части шумоизоляции, аудиосистемы и кондиционера.
Премьера «Спайдера» состоится во второй половине текущего года.
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