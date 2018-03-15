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Mercedes-Maybach GLS: закономерный финал
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Mercedes-Maybach GLS: закономерный финал 

Автомобили 15 марта 2018
Фото: Автомобили
С тех пор, как возрожденный бренд Maybach как самостоятельная единица был закрыт, и заместил «тень Карла Бенца» в классическом названии марки, открыв новый суббренд, стало ясно, что со временем шильдик Mercedes-Maybach украсит не только кузов большущего седана. Не седанами едиными, как говориться…
И вот по данным наших британских коллег, уже в следующем году Daimler готовит к запуску Mercedes-Maybach GLS. Вряд ли одновременно с этим случится смена поколений материнской модели — нынешний внедорожник Mercedes-Benz GLS выпускается только с 2012 года, а два года назад он пережил рестайлинг (тогда же в аббревиатуре к буквам GL добавили литеру S). Видимо суперлюксовую версию хотят протестировать перед полным обновлением внедорожника, не вкладывая существенных средств в модернизацию кузова. И если модель будет принята хорошо — в первую очередь менеджеры Daimler надеются отобрать покупателей у Range Rover и Bentley Bentayga, следующая версия Mercedes-Maybach GLS может получить кузов с куда большими отличиями от кузова материнской модели.
Автомобиль должны показать уже в этом году на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре. В первую очередь покупателей будут привлекать сверхдорогими материалами в отделке салона и высокотехнологичными опциями. Снаружи отличий от Mercedes-Benz GLS будет не много, в основном — в передней части. По предварительным данным базовая стоимость Mercedes-Maybach GLS составит около 135-140 тыс. евро.
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