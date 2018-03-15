Начался прием заявок на обновленный седан Toyota Yaris

Автохолдинг Toyota объявил о начале приема предварительных заказов на обновленный компактный седан Yaris, который предназначен для рынка Индии.

Известно, что новый автомобиль появится в индийских дилерских центрах компании 24 апреля 2019 года.

«Посвежевшую» модель наградили большой V-образной радиаторной решеткой со светодиодными матрицами дневных ходовых огней в верхних углах, круглыми противотуманными фарами и горизонтальными задними фонарями.

В моторном отсеке седана будет располагаться атмосферный агрегат рабочим объемом 1,5 литра, который вырабатывает 105 л.с. и 140 Нм крутящего момента. В тандеме с ним трудиться 6-ступенчатая механическая трансмиссия или вариатор CVT.