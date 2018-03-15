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Начался прием заявок на обновленный седан Toyota Yaris
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Начался прием заявок на обновленный седан Toyota Yaris 

Car.ru 15 марта 2018
Фото: Car.ru
Автохолдинг Toyota объявил о начале приема предварительных заказов на обновленный компактный седан Yaris, который предназначен для рынка Индии.
Известно, что новый автомобиль появится в индийских дилерских центрах компании 24 апреля 2019 года.
«Посвежевшую» модель наградили большой V-образной радиаторной решеткой со светодиодными матрицами дневных ходовых огней в верхних углах, круглыми противотуманными фарами и горизонтальными задними фонарями.
В моторном отсеке седана будет располагаться атмосферный агрегат рабочим объемом 1,5 литра, который вырабатывает 105 л.с. и 140 Нм крутящего момента. В тандеме с ним трудиться 6-ступенчатая механическая трансмиссия или вариатор CVT.
Оснащаться обновленный Toyota Yaris будет системой курсовой устойчивости, ABS, EBD, 7-ю подушками безопасности, штатным мультимедийным комплексом с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, кондиционером с ручным управлением, кожаным салоном, 15-дюймовыми колесными дисками и кнопочным запуском мотора.
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