Лимитированную серию Hyundai выпустят к ЧМ 2018 по футболу

Южнокорейская компания Hyundai выпустила тематические модели Solaris, Elantra, Creta и Tucson перед предстоящим ЧМ 2018 по футболу в России. Информацию опубликовали в Twitter, сообщил сайт «Экономика сегодня».

Старт продаж лимитированной серии Hyundai запланирован на 1 апреля 2018 года. Южнокорейская компания выпустит всего 20 тысяч таких моделей Solaris, Elantra, Creta и Tucson. Автомобили украсят футбольной символикой с некоторыми эксклюзивными дополнениями.

#Hyundai work in partnership with #Fifa and help sponsor The World Cup! So in order to celebrate this Hyundai have announced special Go! additions which will be coming in 2018! #fridayfeeling #worldcup #luxurycars pic.twitter.com/wPTJV30QgM

