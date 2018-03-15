Ещё
Audi приоткрыла завесу над электросуперкаром E-Tron GT
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi приоткрыла завесу над электросуперкаром E-Tron GT 

Car.ru 15 марта 2018
Фото: Car.ru
Audi приоткрыла завесу над своим электронным суперкаром.
Речь идет о новинке под названием E-Tron GT. Ожидается, что полностью электрический спортивный автомобиль от немецкого автомобильного гиганта появится на дорогах уже в начале следующего десятилетия.
Теневые контуры будущего флагмана были презентованы во время очередной ежегодной пресс-конференции от руководства Audi. В ходе нее стало известно, что будущий суперкар будут производить на мощностях в немецком Неккарзульме.
Руководитель компании Руперт Штадлер отметил, что E-Tron GT будут предшествовать две новинки. Речь идет о полностью электрических кроссоверах E-Tron и E-Tron Sportback. Обе указанные премьеры запланированы на 2019 год.
В немецком автогиганте также озвучили планы на будущее. Предполагается, что к середине наступающего десятилетия парк электромобилей будет состоять из двух десятков моделей.
Кроме того, было озвучено, что к 2025 году на электромобили будет приходиться треть всех продаж Audi.
Car.ru: последние новости
Представлен рендер современной «Победы» VW готовит новый внедорожник — ступенькой ниже, чем Tiguan В Пекине представят обновленный китайско-японский кроссовер Soueast DX7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Представлен рендер современной «Победы»
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение