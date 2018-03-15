Audi приоткрыла завесу над электросуперкаром E-Tron GT

Audi приоткрыла завесу над своим электронным суперкаром.

Речь идет о новинке под названием E-Tron GT. Ожидается, что полностью электрический спортивный автомобиль от немецкого автомобильного гиганта появится на дорогах уже в начале следующего десятилетия.

Теневые контуры будущего флагмана были презентованы во время очередной ежегодной пресс-конференции от руководства Audi. В ходе нее стало известно, что будущий суперкар будут производить на мощностях в немецком Неккарзульме.

Руководитель компании Руперт Штадлер отметил, что E-Tron GT будут предшествовать две новинки. Речь идет о полностью электрических кроссоверах E-Tron и E-Tron Sportback. Обе указанные премьеры запланированы на 2019 год.

В немецком автогиганте также озвучили планы на будущее. Предполагается, что к середине наступающего десятилетия парк электромобилей будет состоять из двух десятков моделей.

Кроме того, было озвучено, что к 2025 году на электромобили будет приходиться треть всех продаж Audi.