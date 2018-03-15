Mercedes-Benz представил особую серию компактных автомобилей премиум-класса smart

Больше года компания Mercedes-Benz собирала отзывы и предпочтения клиентов, чтобы в итоге представить вариант с наиболее популярными опциями smart в комплектации «Особая серия». Все модели smart fortwo smart forfour теперь доступны с увеличенным топливным баком 35 л, пакетом вещевых отсеков, обогревом сидений, пакетом Comfort, включающим в себя регулировку руля и сиденья водителя по высоте, электрорегулировку и подогрев боковых зеркал.

Как и в предыдущем поколении smart, нынешняя «Особая серия» включает в себя панорамную крышу. В кабриолетах багажник оснащается горизонтальной шторкой с сетчатым карманом.

Также модели предлагаются с пакетом Cool & Audio. Его основные функции: автоматический климат-контроль и аудиосистема с интерфейсами AUX/USB и Bluetooth с функцией громкой связи, потоковым аудио для передачи музыки и приложением smart cross connect для мобильных телефонов.

Лимитированная серия представленного на Автосалоне в Женеве автомобиля smart forfour crosstown появилась в России в январе этого года. Большое внутреннее пространство и яркий внешний вид выделяют эту спецверсию, дополнительно для нее разработаны детали экстерьера в особом внедорожном дизайне. Динамичная линия передних расширителей колесных арок из черного пластика и новые накладки на пороги делают smart похожим на модный спортивный кроссовер.

Пороги выполнены из черного пластика с серебряными матовыми элементами, дизайн которых имитирует продолжение защиты днища и обеспечивают яркий внешний вид сбоку. Заднюю часть автомобиля также украшают элементы во внедорожном стиле, выполненные из серебристого матового пластика, которые отличают вид сзади от серийного исполнения. Отметки «crosstown» на стойках отличают smart forfour как эксклюзивную серию.

Лимитированная серия доступна только с ячейкой tridion черного цвета или в виде монохромного автомобиля с ячейкой и кузовными панелями одного цвета. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 66 кВт (90 л.с.) и автоматизированной 6-ступенчатой коробкой twinamic.

Стоимость автомобиля начинается от 1 640 831, 20 рублей.

Начиная с 2012 года в России было продано более 1 800 автомобилей smart. Этот компактный автомобиль премиум-класса стал неотъемлемой частью крупных российских городов. На российском рынке представлен весь модельный ряд нового поколения: smart fortwo coupe и cabrio, а также новая модель smart forfour и его версия BRABUS . Все автомобили smart сочетают интеллектуальную городскую мобильность и премиальный стиль жизни «Еngineered with Mercedes-Benz».

Фото: пресс-служба