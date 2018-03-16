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Ford возродит Bronco и выпустит еще несколько новых кроссоверов
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Ford возродит Bronco и выпустит еще несколько новых кроссоверов 

Motor.ru 16 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Ford объявила о расширение североамериканской линейки и анонсировала выпуск сразу нескольких новых моделей. Среди них: компактный кроссовер, внедорожник Bronco нового поколения, а также гибридные и «заряженные» вседорожники.
К 2020 году американский производитель намерен заменить более 75 процентов текущих моделей. Основной упор будет сделан на пикапы, кроссоверовы, гибриды, электромобили и коммерческий транспорт. Помимо этого, запланировано расширение линейки Performance — скоро компания представит «заряженный» Explorer ST.
Частью новой стратегии марки станет выпуск гибридных модификаций наиболее популярных моделей — F-150, Mustang, Explorer, Escape и Bronco, а также расширение линейки электрокаров. В 2020 году Ford выпустит электрический спорткар, он станет одной из шести моделей, запланированных к производству до 2022 года.
Все новые модели Ford будут поддерживать коммуникационный стандарт 4G LTE, а также получат комплекс систем безопасности Co-Pilot360. В его состав войдет система автоматического торможения с функцией обнаружения пешеходов, система мониторинга слепых зон и удержания в полосе движения, а также функция автоматического дальнего света и камера заднего вида.
В 2019 году ожидается появление еще одной новинки — купе Shelby GT500. Машина станет самой мощной дорожной моделью за всю историю марки и будет оснащаться компрессорным двигателем V8, отдача которого превысит 700 лошадиных сил.
Ранее сообщалось, что за стилистическую основу Ford Bronco нового поколения возьмут концептуальный внедорожник Troller R-X, представленный в 2012 году. В основу конструкции модели ляжет рама от пикапа Ranger, а основным конкурентом Bronco будет Jeep Wrangler.
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