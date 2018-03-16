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Volkswagen уже в этом году выпустит обновленный Passat
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Volkswagen уже в этом году выпустит обновленный Passat 

Мир24 16 марта 2018
Фото: Quto.ru
Немецкая компания Volkswagen сообщила о скором выходе обновленного седана Passat. Об этом сообщил глава концерна Герберт Дисс, передает агентство DPA.
По его словам, машина появится на европейском рынке в текущем году. При этом обновленная модель будет доступна не только в кузове седан, но также и в виде универсала Variant. Между тем других подробностей Дисс не сообщил.
Автоэксперты тем не менее предположили, что, скорее всего, моторная линейка нового Passat будет состоять из трех бензиновых и трех дизельных моторов. Также для новинки будет доступна гибридная силовая установка. Текущее поколение VW Passat вышло на рынок в 2014 году.
Когда новинка появится на российском автомобильном рынке, пока неизвестно. Сейчас самая доступная комплектация седана стоит от 1 499 000 рублей, а внедорожная версия универсала Passat Alltrack обойдется минимум в 2 199 000 рублей.
Ранее стало известно, что Volkswagen принял решение отказаться от выпуска легендарной модели Beetle.
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