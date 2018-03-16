Ford показал возрожденный внедорожник Bronco

Американская компания Ford опубликовало первое официальное изображение возрождённого культового внедорожника Bronco. Мировая премьера автомобиля должна состояться в ближайшие два года.
Судя по интригующему изображению, внедорожник Ford Bronco нового поколения окажется достаточно компактным автомобилем с «квадратным» дизайном экстерьера. Также отметим, что у машины будет «запаска», расположенная на двери багажного отделения.
Никакой официальной информации о модели Ford Bronco новой генерации сейчас нет. Помимо всего прочего, американская марка планирует полностью сконцентрироваться на выпуске автомобилей популярного сегмента SUV.
В частности, в компании рассчитывают, что к 2020 году порядка 50% от общего объёма продаж марки в США будет приходиться на такие машины. В связи с этим автогигант планирует инвестировать около 7 миллиардов долларов в разработку утилитарных транспортных средств.
Также стало известно, что компания Ford планирует «сделать внедорожники и кроссоверы более яркими». Например, к концу текущего десятилетия — началу следующего производитель планирует выпустить совершенно новый внедорожник, ориентированный на бездорожье.
В компании не сообщают подробностей о новинке, но отмечают, что «автомобиль будет спроектирован для растущей массы людей, которые любят свернуть с дороги и проводить время на природе со своими друзьями и семьей». Как видно на официальном тизере, у машины будет достаточно брутальный дизайн экстерьера.
Кроме этого в ближайшее время американская компания планирует предложить клиентам ещё больше «заряженных» внедорожников. Так, до 2020 года в продажу поступит высокопроизводительный кроссовер Ford Explorer ST, информация о котором пока держится в секрете.