Ещё
Ford показал возрожденный внедорожник Bronco
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford показал возрождённый внедорожник Bronco 

LiveCars.Ru 16 марта 2018
Фото: Ford
Американская компания Ford опубликовало первое официальное изображение возрождённого культового внедорожника Bronco. Мировая премьера автомобиля должна состояться в ближайшие два года.
Судя по интригующему изображению, внедорожник Ford Bronco нового поколения окажется достаточно компактным автомобилем с «квадратным» дизайном экстерьера. Также отметим, что у машины будет «запаска», расположенная на двери багажного отделения.
Никакой официальной информации о модели Ford Bronco новой генерации сейчас нет. Помимо всего прочего, американская марка планирует полностью сконцентрироваться на выпуске автомобилей популярного сегмента SUV.
В частности, в компании рассчитывают, что к 2020 году порядка 50% от общего объёма продаж марки в США будет приходиться на такие машины. В связи с этим автогигант планирует инвестировать около 7 миллиардов долларов в разработку утилитарных транспортных средств.
Также стало известно, что компания Ford планирует «сделать внедорожники и кроссоверы более яркими». Например, к концу текущего десятилетия — началу следующего производитель планирует выпустить совершенно новый внедорожник, ориентированный на бездорожье.
В компании не сообщают подробностей о новинке, но отмечают, что «автомобиль будет спроектирован для растущей массы людей, которые любят свернуть с дороги и проводить время на природе со своими друзьями и семьей». Как видно на официальном тизере, у машины будет достаточно брутальный дизайн экстерьера.
Кроме этого в ближайшее время американская компания планирует предложить клиентам ещё больше «заряженных» внедорожников. Так, до 2020 года в продажу поступит высокопроизводительный кроссовер Ford Explorer ST, информация о котором пока держится в секрете.
LiveCars.Ru: последние новости
Новый BMW 3-Series G20: первые изображения Самые ожидаемые новинки автосалона в Нью-Йорке 2018 года Лучшие альтернативы седана Toyota Camry в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Представлен рендер современной «Победы»
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение