Lincoln представит в Нью-Йорке новый кроссовер Aviator

Компания Lincoln Motor Company официально анонсировала мировую премьеру возрождённого внедорожника Lincoln Aviator . Автомобиль в качестве концептуального прототипа публично дебютирует на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года.

По этому поводу американский производитель опубликовал интригующий видеоролик с прототипом Lincoln Aviator Concept. В настоящее время никакой официальной информации о новинке нет.

Стоит напомнить, что оригинальный внедорожник Lincoln Aviator выпускался в начале 2000-х годов, и представлял собой перелицованную версию хорошо известной модели Ford Explorer . Однако автомобиль оказался не популярным, и его сняли с производства.

В настоящий момент неясно, какому автомобилю будет присвоено возрождённое название Lincoln Aviator. Напомним, американская компания приняла решение переименовать все свои модели SUV. например, недавно представленный Lincoln Nautilus — это модель MKX.

Также в линейке производителя имеются модели Lincoln MKC Lincoln MKT . Первый совсем недавно обновился, но не сменил название. Поэтому, по мнению экспертов, название Lincoln Aviator может получить модель Lincoln MKT. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

Добавим. Новый автомобиль бренда Lincoln, построенный на базе модели Ford, получит полностью оригинальный дизайн экстерьера и интерьера, характерный премиальной марки. Ожидается, что в оснащение новинки войдёт продвинутая мультимедиа-система SYNC, высококлассная отделка и многое другие «прелести».

Также можно предположить, что новый внедорожник, построенный по мотивам прототипа Lincoln Aviator Concept, получит 3,0-литровый двигатель V6, отдача которого составит порядка 400 лошадиных сил. Помимо этого возможно появление гибридной модификации.

Ожидается, что новый серийный внедорожник Lincoln Aviator появится на рынке в 2019 году, и расположится в линейке бренда между моделями Nautilus и Navigator.