Легендарные советские автомобили: Москвич 415 (часть первая)

Мы открываем новую рубрику, в которой будем знакомить вас с легендарными автомобилями, разработанными в СССР. Сегодня речь пойдет о модели Москвич-415 первой опытной партии, которая так и не смогла стать серийным автомобилем.

Разработка этого сельского вездехода стартовала еще в 1957 году. В создании автомобиля принимал участие заместитель главного конструктора МЗМА И. А. Гладилин.

В связи с тем, что Москвичи имели ряд слабых мест, проявляющихся в первую очередь в слабой торсионной жесткости кузова, было принято решение разработать новую модель, в которой этот недостаток был бы устранен. Для того, чтобы решить эту задачу, инженеры применили в конструкции Москвича 415 мощную лонжеронную раму с открытым кузовом, который по своему дизайну сильно напоминал военный внедорожник Willus MB.

В итоге автомобиль получил весьма консервативный кузов с брезентовыми быстросъемными дверьми и тентом на трубчатом каркасе.

Линейка агрегатов для нового Москвича 415 первой опытной серии была заимствована у М-410. Речь идет о зависимой рессорной подвеске и 2-ступенчатой раздаточной трансмиссии, работающей в связке с трехскоростной «механикой». Приводил в движение новинку мотор от Москвич-402, выдающий весьма посредственные 35 лошадиных сил.

Предполагалось, что новый 415-й встанет на военную службу, но в конечном счете автомобиль оказался не готов к суровым условиям бездорожья. Машина имела ряд просчетов, которые заключались в слабой проходимости, низкой грузоподъемности и ужасной эргономике (педали газа и тормоза располагались слишком близко друг к другу), что усложняло процесс управления автомобилем зимой в сапогах, а сиденья были спроектированы так, что на спины водителя и пассажира оказывалась высокая нагрузка, особенно при преодолении препятствий. Не порадовал и отопитель, который оказался откровенно слабым, поэтому в салоне автомобиля было очень холодно.

Продолжение следует…