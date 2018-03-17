Доходы с продажи новых SUV в феврале достигли 79 млрд рублей

Емкость рынка новых SUV в денежном выражении составила 79 млрд рублей в феврале, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо». За январь-февраль 2018 года выручка от реализации таких машин составила 155,5 млрд рублей.

В сегменте кроссоверов и внедорожников наибольшая выручка в феврале была получена с продажи автомобилей Hyundai Creta — 5,3 млрд рублей. При этом объем продаж этой модели в отчетный месяц составил 5016 ед. Второе место по доходности в сегменте SUV занял в феврале кроссовер Volkswagen Tiguan. Дилеры марки реализовали 2204 таких авто и выручили с них 3,86 млрд рублей. С продажи 1791 кроссовера Toyota RAV4 в феврале этого года была получена выручка в размере 3,03 млрд рублей. Среди самых доходных SUV авторынка России в феврале этого года отметим также KIA Sportage Toyota Land Cruiser . Авторитейлеры реализовали в прошлом месяце 1889 ед. KIA Sportage и выручили с их продажи 2,82 млрд рублей. Они также продали 891 внедорожник Toyota Land Cruiser и получили оборот в размере 2,59 млрд рублей.

В ТОП-10 моделей класса SUV с наиболее высокими показателями выручки с продаж в феврале этого года по версии «Автостат Инфо» входят:

Nissan X-Trail — 2,55 млрд рублей, полученных от продажи 1597 машин,

Mitsubishi Outlander — 2 млрд рублей (1209 ед.).

Ранее аналитический центр «Автостат Инфо» сообщал, что выручка от реализации легковых автомобилей в России составила в феврале 126,5 млрд рублей. При этом за два первых месяца этого года россияне израсходовали на легковушки 246,98 млрд рублей.