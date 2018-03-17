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Доходы с продажи новых SUV в феврале достигли 79 млрд рублей
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Доходы с продажи новых SUV в феврале достигли 79 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 12 часов назад
Емкость рынка новых SUV в денежном выражении составила 79 млрд рублей в феврале, о чем стало известно из исследования «Автостат Инфо». За январь-февраль 2018 года выручка от реализации таких машин составила 155,5 млрд рублей.
В сегменте кроссоверов и внедорожников наибольшая выручка в феврале была получена с продажи автомобилей Hyundai Creta — 5,3 млрд рублей. При этом объем продаж этой модели в отчетный месяц составил 5016 ед. Второе место по доходности в сегменте SUV занял в феврале кроссовер Volkswagen Tiguan. Дилеры марки реализовали 2204 таких авто и выручили с них 3,86 млрд рублей. С продажи 1791 кроссовера Toyota RAV4 в феврале этого года была получена выручка в размере 3,03 млрд рублей. Среди самых доходных SUV авторынка России в феврале этого года отметим также KIA Sportage и Toyota Land Cruiser. Авторитейлеры реализовали в прошлом месяце 1889 ед. KIA Sportage и выручили с их продажи 2,82 млрд рублей. Они также продали 891 внедорожник Toyota Land Cruiser и получили оборот в размере 2,59 млрд рублей.
В ТОП-10 моделей класса SUV с наиболее высокими показателями выручки с продаж в феврале этого года по версии «Автостат Инфо» входят:
Nissan X-Trail — 2,55 млрд рублей, полученных от продажи 1597 машин,
Renault Kaptur — 2,42 млрд рублей (1978 ед. авто),
Renault Duster — 2,35 млрд рублей (2720 машин),
Mercedes-Benz GLE-Класса — 2,16 млрд рублей (468 авто),
Mitsubishi Outlander — 2 млрд рублей (1209 ед.).
Ранее аналитический центр «Автостат Инфо» сообщал, что выручка от реализации легковых автомобилей в России составила в феврале 126,5 млрд рублей. При этом за два первых месяца этого года россияне израсходовали на легковушки 246,98 млрд рублей.
«Автостат Инфо»: последние новости
Кроссовер Hyundai Creta увеличивает отрыв от конкурентов Citroen C3 Aircross вышел на российский рынок Автомобили Ravon демонстрируют высокий темп продаж
 Ещё 2 источника 
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