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Рост вторичного рынка SUV в России составил 2 процента
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Рост вторичного рынка SUV в России составил 2 процента 

«Автостат Инфо» 16 марта 2018
В феврале 2018 года на рынке легковых авто с пробегом было продано 80 346 автомобилей класса SUV, говорится в сообщении аналитического центра «Автостат Инфо». Объем реализации подержанных кроссоверов и внедорожников вырос на 1,8% к февралю прошлого года, когда в стране было продано 78 888 таких машин.
Среди SUV с пробегом хитом продаж по-прежнему является LADA 2121. Таких машин в феврале было продано 6504 ед., что на 4,6% меньше, чем годом ранее (6819 авто). Второе место у Chevrolet NIVA, перепродажи которой выросли в феврале на 8,1% и достигли отметки в 5309 ед. авто (годом ранее — 4911 ед.). На 11% в феврале сократились перепродажи внедорожников Toyota Land Cruiser (всего 2982 ед. авто). Тем не менее, эта модель стала третьей в февральском рейтинге рынка подержанных SUV. Четвертое и пятое места здесь принадлежат Toyota RAV4 (2757 ед., +1,5%), а также внедорожнику Nissan X-Trail (2274 ед., +2,8%).
Покупатели на рынке SUV в феврале стали больше покупать подержанные кроссоверы Nissan Qashqai (2176 ед.) и внедорожники KIA Sportage (2146 ед.). Прирост перепродаж этих моделей составил соответственно 10,3% и 16,8%. Помимо этого, в отчетный месяц было реализовано 1934 б/у автомобиля Honda CR-V (-3,1%), а также 1836 подержанных Renault Duster (+16,6%) и 1833 ед. Mitsubishi Outlander с пробегом (+7,8%).
Ранее из исследования «Автостат Инфо» стало известно, что в феврале на российском авторынке было реализовано 359 234 авто с пробегом. Так, рынок б/у легковушек сократился на 0,5% у результату февраля 2017 года (360 916 ед.).
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