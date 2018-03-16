Рост вторичного рынка SUV в России составил 2 процента

В феврале 2018 года на рынке легковых авто с пробегом было продано 80 346 автомобилей класса SUV, говорится в сообщении аналитического центра «Автостат Инфо». Объем реализации подержанных кроссоверов и внедорожников вырос на 1,8% к февралю прошлого года, когда в стране было продано 78 888 таких машин.

Среди SUV с пробегом хитом продаж по-прежнему является LADA 2121. Таких машин в феврале было продано 6504 ед., что на 4,6% меньше, чем годом ранее (6819 авто). Второе место у Chevrolet NIVA, перепродажи которой выросли в феврале на 8,1% и достигли отметки в 5309 ед. авто (годом ранее — 4911 ед.). На 11% в феврале сократились перепродажи внедорожников Toyota Land Cruiser (всего 2982 ед. авто). Тем не менее, эта модель стала третьей в февральском рейтинге рынка подержанных SUV. Четвертое и пятое места здесь принадлежат Toyota RAV4 (2757 ед., +1,5%), а также внедорожнику Nissan X-Trail (2274 ед., +2,8%).

Ранее из исследования «Автостат Инфо» стало известно, что в феврале на российском авторынке было реализовано 359 234 авто с пробегом. Так, рынок б/у легковушек сократился на 0,5% у результату февраля 2017 года (360 916 ед.).