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Новый маленький кроссовер Rolls-Royce: первые изображения
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Новый маленький кроссовер Rolls-Royce: первые изображения 

LiveCars.Ru 16 марта 2018
Фото: LiveCars.Ru
Российский дизайнер Никита Аксенов выложил в сеть своё видение того, каким может оказаться совершенно новый маленький внедорожник премиальной британской марки Rolls-Royce, выполненный в соответствии с фирменным дизайном бренда.
Цифровые изображения маленького премиального кроссовера Rolls-Royce независимый дизайнер из Санкт-Петербурга опубликовал на популярном сайте Behance. Название модели не придумано. Как отмечают наши иностранные коллеги, автомобиль мог бы получит название Rolls-Royce Cherub (по аналогии с Ghost, Wraith и Phantom).
По задумке автора представленного изображения, маленький внедорожник Rolls-Royce мог бы навязать конкуренцию таким моделям, как Mercedes GLA, Audi Q3, Infiniti QX30, Lexus UX, Volvo XC40, BMW X1, Range Rover Evoque и Jaguar E-Pace.
Однако мы склоны думать, что британская компания Rolls-Royce никогда не выпустит подобную машину, поскольку это расходится с позиционированием премиального бренда. Хотя, в самое ближайшее время компания представит автомобиль сегмента SUV — большой и роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan.
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