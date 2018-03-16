Новый маленький кроссовер Rolls-Royce: первые изображения

Российский дизайнер Никита Аксенов выложил в сеть своё видение того, каким может оказаться совершенно новый маленький внедорожник премиальной британской марки Rolls-Royce , выполненный в соответствии с фирменным дизайном бренда.

Цифровые изображения маленького премиального кроссовера Rolls-Royce независимый дизайнер из Санкт-Петербурга опубликовал на популярном сайте Behance. Название модели не придумано. Как отмечают наши иностранные коллеги, автомобиль мог бы получит название Rolls-Royce Cherub (по аналогии с Ghost, Wraith и Phantom).

Однако мы склоны думать, что британская компания Rolls-Royce никогда не выпустит подобную машину, поскольку это расходится с позиционированием премиального бренда. Хотя, в самое ближайшее время компания представит автомобиль сегмента SUV — большой и роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan.