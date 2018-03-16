В Тольятти стартовала сборка Lada Granta Liftback

В редакцию Daily-Motor.Ru поступило сообщение от пресс-службы «АвтоВАЗа» , согласно которому на предприятии Lada в Тольятти стартовала сборка лифтбэка Лада Гранта . Напомним, что до этого стало известно о переносе сборки этой модели с завода в Ижевске в Тольятти. Сделано это было для того, чтобы освободить мощности «ИжАвто» для увеличения производства популярной модели Lada Vesta

Напомним, что не так давно мы писали о старте тестов обновленной Lada Granta. Прототип новой «Гранты» уже несколько раз фотографировали во время обкатки на дорогах Тольятти. Судя по шпионским фото, автомобиль получит дизайн в стиле «Весты».

По предварительным данным, презентация новой Lada Granta состоится в рамках автосалона в Москве (ММАС-2018) в конце этого лета.