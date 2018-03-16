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В Тольятти стартовала сборка Lada Granta Liftback
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В Тольятти стартовала сборка Lada Granta Liftback 

Daily-Motor 16 марта 2018
Фото: Daily-Motor
В редакцию Daily-Motor.Ru поступило сообщение от пресс-службы «АвтоВАЗа», согласно которому на предприятии Lada в Тольятти стартовала сборка лифтбэка Лада Гранта. Напомним, что до этого стало известно о переносе сборки этой модели с завода в Ижевске в Тольятти. Сделано это было для того, чтобы освободить мощности «ИжАвто» для увеличения производства популярной модели Lada Vesta.
Напомним, что не так давно мы писали о старте тестов обновленной Lada Granta. Прототип новой «Гранты» уже несколько раз фотографировали во время обкатки на дорогах Тольятти. Судя по шпионским фото, автомобиль получит дизайн в стиле «Весты».
По предварительным данным, презентация новой Lada Granta состоится в рамках автосалона в Москве (ММАС-2018) в конце этого лета.
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