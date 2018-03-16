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Lincoln Aviator возвращается из небытия
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Lincoln Aviator возвращается из небытия 

Allroader.ru 16 марта 2018
Фото: Allroader.ru
Американский люксовый бренд Lincoln продолжает наращивать присутствие своих современных моделей в классе SUV и очередным членом растущего семейства станет кроссовер Lincoln Aviator, первое видео о котором компания опубликовала сегодня. Модель, пока еще в статусе концепта, дебютирует 28 марта на старте Нью-Йоркского автосалона 2018, а по выходу в серию Aviator сменит в линейке Lincoln непопулярный MKT (он настолько непопулярен, что о существовании этого SUV вообще мало кто знает).
Если старший брат новинки Lincoln Navigator базируется на платформе Ford Expedition последнего поколения, то Aviator будет приходиться ближайшим родственником следующему Ford Explorer, который выпустят на рынок в 2019 году. Можно ожидать, что Aviator унаследует основные дизайнерские находки от Navigator, но по видео этого сказать нельзя, поскольку в нем фигурируют лишь массивная решетка радиатора и подсвеченный логотип бренда.
https://twitter.com/LincolnMotorCo/status/974344816908820480
В салоне большого премиального SUV, который возродится после 13-летнего забвения, смогут разместиться до 7 человек. В качестве отделки внутреннего пространства разработчики выберут дорогие сорта кожи и натуральное дерево. За развлечение водителя и пассажиров в дороге будет отвечать последняя версия фирменного фордовского мультимедиа-навигационного комплекса SYNC.
Что касается линейки силовых агрегатов, то пока о ней ничего не известно, но по предыдущим слухам мы знаем, что Aviator может получить гибридную модификацию (как и новый Explorer, опять же). Базовым же силовым агрегатом может выступить 3.0-литровый V6 на 400 «сил» от седана Continental.
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