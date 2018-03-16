Lincoln Aviator возвращается из небытия

Американский люксовый бренд Lincoln продолжает наращивать присутствие своих современных моделей в классе SUV и очередным членом растущего семейства станет кроссовер Lincoln Aviator , первое видео о котором компания опубликовала сегодня. Модель, пока еще в статусе концепта, дебютирует 28 марта на старте Нью-Йоркского автосалона 2018, а по выходу в серию Aviator сменит в линейке Lincoln непопулярный MKT (он настолько непопулярен, что о существовании этого SUV вообще мало кто знает).

Если старший брат новинки Lincoln Navigator базируется на платформе Ford Expedition последнего поколения, то Aviator будет приходиться ближайшим родственником следующему Ford Explorer , который выпустят на рынок в 2019 году. Можно ожидать, что Aviator унаследует основные дизайнерские находки от Navigator, но по видео этого сказать нельзя, поскольку в нем фигурируют лишь массивная решетка радиатора и подсвеченный логотип бренда.

https://twitter.com/LincolnMotorCo/status/974344816908820480

В салоне большого премиального SUV, который возродится после 13-летнего забвения, смогут разместиться до 7 человек. В качестве отделки внутреннего пространства разработчики выберут дорогие сорта кожи и натуральное дерево. За развлечение водителя и пассажиров в дороге будет отвечать последняя версия фирменного фордовского мультимедиа-навигационного комплекса SYNC.

Что касается линейки силовых агрегатов, то пока о ней ничего не известно, но по предыдущим слухам мы знаем, что Aviator может получить гибридную модификацию (как и новый Explorer, опять же). Базовым же силовым агрегатом может выступить 3.0-литровый V6 на 400 «сил» от седана Continental.