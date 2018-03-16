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McLaren представил эксклюзивное купе 570GT MSO Black Collection
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McLaren представил эксклюзивное купе 570GT MSO Black Collection 

LiveCars.Ru 16 марта 2018
Фото: LiveCars.Ru
Британская компания McLaren и её эксклюзивное подразделение McLaren Special Operations (MSO) официально представили особую модель McLaren 570GT Black Collection. Автомобиль Sports Series получил уникальную окраску кузова Carbon Black, выхлопную систему Titanium SuperSports и пакет Sport Pack.
В компании отметили, что тираж купе McLaren 570GT MSO Black Collection составит всего 100 экземпляров. Особые машины будут доступны по всему миру. Минимальная цена — от 179 950 фунтов стерлингов. Первые поставки запланированы на лето 2018 года.
«Почерневшее» купе McLaren 570GT MSO Black Collection отличается от обычной модели модифицированным аэродинамическим обвесом и набором эксклюзивных колёсных дисков Gloss Black Diamond, под которыми красуются чёрные тормозные суппорты и тормозные диски из композитных материалов.
В салоне особого спортивного купе McLaren 570GT MSO Black Collection можно обнаружить чёрную кожу и много высококачественной алькантары. Кроме этого в базовое оснащение машины входят кресла с электрическими регулировками и подогревом. Также здесь имеются фирменные логотипы MSO на подголовниках спортивных сидений.
Помимо всего прочего, для эксклюзивного автомобиля доступны такие «прелести», как панорамная крыша, камера заднего вида, акустика Bowers & Wilkins с 12 динамиками, рулевая колонка с электрическим приводом и многое другое.
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