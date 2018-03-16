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Hyundai Le Fil Rouge может стать отличным четырехдверным купе
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Hyundai Le Fil Rouge может стать отличным четырехдверным купе 

Auto.Today 16 марта 2018
Фото: Auto.Today
Впервые южнокорейская компания представила концепцию Le Fil Rouge в начале месяца во время Женевского автосалона 2018 году, где новинкa получила весьма позитивные комментарии. Для создания Hyundai Le Fil Rouge производитель использовал принцип золотого сечения. Иными словами, длинная колесная база, большие колеса и короткие свесы сделали свое дело и придали автомобилю роскошный внешний вид. Кроме этого привлекательноe дизайнерское оформления кузова дало обществу понять, какими же модели Hyundai будут в будущем. Ожидается, что концепт послужит основой для предстоящих новинок марки.
Известный дизайнер Аксенов Никита задался вопросом, что же получится, если взять нынешнюю концептуальную модель Le Fil Rouge и переделать переднюю часть, боковые зеркала и дверные ручки. Таким образом был реализован достаточно интересный вариант автомобиля, получивший название iFuture, и позиционирующий себя как модификация серийного производство. Конечно, общая форма концепции осталось прежней, под доработку попали лишь некоторые моменты.
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