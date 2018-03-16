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В сети появились новые фото Ford Focus линейки 2019 года
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В сети появились новые фото Ford Focus линейки 2019 года 

Car.ru 16 марта 2018
Фото: Car.ru
В Сети появился обновленный Focus от известного производителя из США — Ford.
Как это сейчас принято среди многих автокомпаний, производители маскируют для фотошпионов свои новые модели на тестовых заездах. Не стал исключением и Ford.
В интернете появился обновленный Focus, презентация которого планируется в апреле на одном из автосалонов. Раскраску машины сделали в стиле комикса, главной героиней которого является некая Белинда. Между ней и машиной возникает воображаемый диалог, что многие эксперты назвали смелым шагом.
Что касается технических характеристик пока известно, что новое поколение семейства Focus будет выпускаться в форме седана с четко очерченными линиями.
Специалисты уже отметили плавный переход в дизайне от хэтчбэка до седана.
Под капотом ожидают мотор с гибридной составляющей, что в совокупности даст мощность в 400 лошадиных сил. По сравнению с хэтчбеком масса автомобиля уменьшилась на 50 килограмм.
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