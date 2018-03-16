В сети появились новые фото Ford Focus линейки 2019 года

В Сети появился обновленный Focus от известного производителя из США — Ford

Как это сейчас принято среди многих автокомпаний, производители маскируют для фотошпионов свои новые модели на тестовых заездах. Не стал исключением и Ford.

В интернете появился обновленный Focus, презентация которого планируется в апреле на одном из автосалонов. Раскраску машины сделали в стиле комикса, главной героиней которого является некая Белинда. Между ней и машиной возникает воображаемый диалог, что многие эксперты назвали смелым шагом.

Что касается технических характеристик пока известно, что новое поколение семейства Focus будет выпускаться в форме седана с четко очерченными линиями.

Специалисты уже отметили плавный переход в дизайне от хэтчбэка до седана.

Под капотом ожидают мотор с гибридной составляющей, что в совокупности даст мощность в 400 лошадиных сил. По сравнению с хэтчбеком масса автомобиля уменьшилась на 50 килограмм.