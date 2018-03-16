Audi планирует отказаться от суперкара R8

Audi R8 — успешный автомобиль немецкой компании, завоевавший должную популярность благодаря привлекательному дизайну и впечатляющей производительности. Но даже несмотря не это, Audi решила завершить историю автомобиля уже на втором поколении.

Во время интервью с Car and Driver глава отдела новых разработок Audi Питер Мертенс сообщил, что компания не планирует предлагать R8 третьего поколения. Он заявил, что дела у модели «идут хорошо» и нынешние планы корпорации не включают разработку нового транспортного средства, которое придет на замену второму поколению суперкара. Отмечается, что производство R8 будет поэтапно сокращаться до полного завершения. Остается неясным почему Audi решила отказаться от модели. Данные Carsalesbase показывают, что продажи машины в Соединенных Штатах достигли уровня 1 145 единиц в 2011 году, тогда как в 2008 году объем продаж в Европе составил 2 935 единиц. По сравнению с прошлым годом Audi продала только 772 экземпляров R8 в Америке и 1 366 — в Европе. Предполагается, что отказ от модели могли спровоцировать далеко не «скромные» продажи, а сосредоточенность Audi на разработке гибридных и электрических транспортных средств. На данный момент неизвестно, когда производство R8 полностью завершится.