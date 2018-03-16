Ещё
Audi планирует отказаться от суперкара R8
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi планирует отказаться от суперкара R8 

Auto.Today 16 марта 2018
Фото: Auto.Today
Audi R8 — успешный автомобиль немецкой компании, завоевавший должную популярность благодаря привлекательному дизайну и впечатляющей производительности. Но даже несмотря не это, Audi решила завершить историю автомобиля уже на втором поколении.
Во время интервью с Car and Driver глава отдела новых разработок Audi Питер Мертенс сообщил, что компания не планирует предлагать R8 третьего поколения. Он заявил, что дела у модели «идут хорошо» и нынешние планы корпорации не включают разработку нового транспортного средства, которое придет на замену второму поколению суперкара. Отмечается, что производство R8 будет поэтапно сокращаться до полного завершения. Остается неясным почему Audi решила отказаться от модели. Данные Carsalesbase показывают, что продажи машины в Соединенных Штатах достигли уровня 1 145 единиц в 2011 году, тогда как в 2008 году объем продаж в Европе составил 2 935 единиц. По сравнению с прошлым годом Audi продала только 772 экземпляров R8 в Америке и 1 366 — в Европе. Предполагается, что отказ от модели могли спровоцировать далеко не «скромные» продажи, а сосредоточенность Audi на разработке гибридных и электрических транспортных средств. На данный момент неизвестно, когда производство R8 полностью завершится.
Auto.Today: последние новости
Генеральный директор Bugatti рассказывает о будущих моделях BMW помогает построить самый быстрый в мире гоночный дрон Автомобили Audi будут сообщать водителям о смене света светофора
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение