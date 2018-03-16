В Голландии продают невероятно крутой Bentley Continental GT для грязи

Classic Yountimer Consultancy из Нидерландов продаёт уникальный Bentley Continental GT, переделанный во внедорожник.

Для данного проекта взяли машину 2004 года. Суммарный пробег авто, учитывая «до» и «после» превращения в полноприводный кроссовер, составляет 85 тысяч километров с небольшим. Если вы пристально следите за автомобильным миром, то сразу заметите: «Бентли» заимствует стилистику и логику Porsche 911 Safari. Кстати, дилер-продавец сам его и построил.

Такой аппарат оснащён заводским 6,0-литровым твин-турбо двигателем W12. Мощностью — 560 лошадиных сил, крутящий момент — 650 Нм. Постоянный полный привод здесь. Машина ускорится с 0 до 100 километров в час за 4,8 секунды. Максимум по скорости равен 318 км/ч.

Конкретно данный Continental GT был поначалу собственностью дилера Bentley во Франции. Из проведённых над автомобилем процедур отметим установку новой подвески ради увеличения клиренса, появление пластиковых расширителей колёсных арок, приделывание запасного колеса на крышу. Салон не трогали — он-по прежнему «тонет» в дереве и коже.

Стоимость, по который предлагается сейчас купить этот Bentley Continental GT, не раскрыли.