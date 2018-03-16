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Renault Россия снижает цены на кузовные части
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Renault Россия снижает цены на кузовные части 

VanLife 16 марта 2018
Фото: VanLife
Стратегической целью компании Renault Россия является поддержание неизменного качества как производимых автомобилей, так и послепродажного обслуживания, сообщает пресс-служба компании.
В рамках стратегии, направленной на доступность кузовного ремонта автомобилей Renault в официальной дилерской сети, компания снизила цены на кузовные элементы, которые больше всего подвержены повреждению в случае ДТП.
Существенное снижение цен (до 40%) коснулось бамперов, фар, фонарей, дверей, капотов, зеркал, подрамников двигателя.
Воспользоваться предложением могут владельцы популярных моделей актуальной продуктовой линейки — Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Koleos, а также ранее продававшихся автомобилей Megane, Laguna, Fluence, Clio, Kangoo и других.
Снижение цен на кузовные части является новым шагом в послепродажной стратегии Renault Россия. В апреле 2017 года, следуя изменениям российского законодательства об ОСАГО, Renault Россия запустила программу субсидирования ремонтов по ОСАГО в официальных дилерских центрах. По этой программе было выполнено уже более 500 ремонтных работ с использованием оригинальных запасных частей Renault.
C марта 2018 года клиенты Renault могут воспользоваться всеми преимуществами качественного ремонта в официальных дилерских центрах не только по направлению страховой компании, но и после получения выплаты.
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