Renault Россия снижает цены на кузовные части

Стратегической целью компании Renault Россия является поддержание неизменного качества как производимых автомобилей, так и послепродажного обслуживания, сообщает пресс-служба компании.

В рамках стратегии, направленной на доступность кузовного ремонта автомобилей Renault в официальной дилерской сети, компания снизила цены на кузовные элементы, которые больше всего подвержены повреждению в случае ДТП.

Существенное снижение цен (до 40%) коснулось бамперов, фар, фонарей, дверей, капотов, зеркал, подрамников двигателя.

Воспользоваться предложением могут владельцы популярных моделей актуальной продуктовой линейки — Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Koleos, а также ранее продававшихся автомобилей Megane, Laguna, Fluence, Clio, Kangoo и других.

Снижение цен на кузовные части является новым шагом в послепродажной стратегии Renault Россия. В апреле 2017 года, следуя изменениям российского законодательства об ОСАГО, Renault Россия запустила программу субсидирования ремонтов по ОСАГО в официальных дилерских центрах. По этой программе было выполнено уже более 500 ремонтных работ с использованием оригинальных запасных частей Renault.

C марта 2018 года клиенты Renault могут воспользоваться всеми преимуществами качественного ремонта в официальных дилерских центрах не только по направлению страховой компании, но и после получения выплаты.

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