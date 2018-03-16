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Rimac C_Two c открытым верхом идеально подходит для лета
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Rimac C_Two c открытым верхом идеально подходит для лета 

Auto.Today 16 марта 2018
Фото: Auto.Today
Вскоре после мирового дебюта на Женевском автосалоне 2018 года совершенно новый Rimac C_Two был представлен в версии с открытым верхом.
Известный дизайнер Аксенов Никита предоставил собственное виденье автомобиля со съемным верхом, изображенное на рендерных фотографиях. В данном случае, чтобы избежать значительно увеличения общего веса, способствующего снижению производительности, C_Two получил кузов тарга. Такой вариант выполнения позволил сохранить мощность и привлекательность транспортного средства. Отмечается, концептуальная модель вместе с представленным вариантом будут выпущены ограниченным тиражом — всего 150 единиц.
Напоминаем, под капотом автомобиля располагается высокопроизводительный двигатель, обеспечивающий 1 888 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента. Агрегат позволяет новинке разгоняться с места до 100 км/ч всего лишь за 1,85 секунды, а также достигать предельной скорости в 412 километров в час. В C_Two от Rimac используется большой аккумулятор мощностью 120 кВт, который предоставляет запас хода до 650 километров по циклу NEDC и около 500 километров в реальном времени.
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