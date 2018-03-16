«Горячие» универсалы Mercedes-AMG и Porsche сравнили в гонке по прямой

«Заряженные» универсалы Porsche Panamera Turbo Sport Turismo и Mercedes-AMG E 63 S сравнили в гонке по прямой на дистанциях в четверть мили (402 метра) и в полмили (804 метра). Ролик с заездом размещен на канале издания Auto Express на YouTube. Обе модели оснащены системами полного привода. « Мерседес » комплектуется четырехлитровым битурбо мотором V8, отдача которого составляет 612 лошадиных сил. Porsche также комплектуется «восьмеркой», но ее мощность равняется 550 лошадиным силам. В декабре 2017 года британское издание CarWow сравнило универсал Mercedes-AMG E 63 S с Dacia Logan MCV. Модели сравнили в гонке по прямой, а также на торможении. А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?