АВТОВАЗ выпустит самый доступный биотопливный седан 

Битопливный седан Lada Granta CNG встанет на конвейер в 2019 году. По предварительным подсчетам, новинка будет стоить не более 600 тысяч рублей и станет самым доступным автомобилем, работающем на метане в России. С точной датой выпуска руководство волжского завода пока не определилось. Сейчас идет изучение рынка и потенциального спроса. Lada Granta CNG работает на бензине и на метане. Ее силовая установка включает 1,6 литровый 16 клапанный двигатель, который на бензине генерирует мощность в 106 л.с., а на газе — 94 л.с.