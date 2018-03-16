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Новый Jeep Wrangler подготовили для пасхального сафари
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Новый Jeep Wrangler подготовили для пасхального сафари 

Motor.ru 16 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Jeep показала тизеры двух концептуальных внедорожников, подготовленных для ежегодного пасхального сафари. Мероприятие состоится в конце марта в американском городе Моаб.
Оба автомобиля построены на базе Jeep Wrangler нового поколения. Один из них называется Jeepster: по аналогии с моделью С101, выпускавшейся в период с 1966 по 1971 год. Особенность машины — двуцветная окраска кузова. Название второй машины не сообщается.
В прошлом году в пасхальном сафари приняли участие семь концептуальных внедорожников Jeep: Grand One, Quicksand, Luminator, CJ66, Safari, Trailpass и Switchback. Пять машин были построены на базе Wrangler, одна — Grand Cherokee образца 1993 года, и еще одна — на базе нового Compass.
Самыми необычными концептами стали Quicksand — внедорожный хот-род с укороченным лобовым стеклом, лебедками и 6,4-литровым двигателем V8 HEMI, а также Luminator, который оснастили полным набором дополнительного светодиодного освещения производства Magneti Marelli.
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