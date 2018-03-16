Комфорта много не бывает!

Новость в прямом смысле большая потому, что семиместный TERAMONT — самая большая модель в линейке Volkswagen, построенная на модульной платформе MQB и самый большой а/м в классе!

Автомобиль демонстрирует традиционную для марки Volkswagen продуманную эргономику и прекрасную управляемость. TERAMONT будет доступен для заказа в четырех различных комплектациях с отличным оснащением.

Стоимость версии Origin — от 2.799.000 рублей, но учитывая «богатое» оснащение даже в базовой версии — оно того стоит!

Не упустите возможность стать первым владельцем Volkswagen TERAMONT.

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