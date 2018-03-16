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Комфорта много не бывает!
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Комфорта много не бывает! 

Wroom.ru 16 марта 2018
Фото: Wroom.ru
Большая новость от АВИЛОН: принимаются заказы на Volkswagen TERAMONT!
Новость в прямом смысле большая потому, что семиместный TERAMONT — самая большая модель в линейке Volkswagen, построенная на модульной платформе MQB и самый большой а/м в классе!
Автомобиль демонстрирует традиционную для марки Volkswagen продуманную эргономику и прекрасную управляемость. TERAMONT будет доступен для заказа в четырех различных комплектациях с отличным оснащением.
Стоимость версии Origin — от 2.799.000 рублей, но учитывая «богатое» оснащение даже в базовой версии — оно того стоит!
Не упустите возможность стать первым владельцем Volkswagen TERAMONT.
Всегда ваш, АВИЛОН Volkswagen!
+74957304447
Будем рады видеть вас ежедневно по адресу:
Волгоградский пр. 41, к.2  www.avilon-vw.ru
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