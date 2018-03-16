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В Audi отмечают ажиотаж вокруг нового электромобиля
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В Audi отмечают ажиотаж вокруг нового электромобиля 

Car.ru 16 марта 2018
Фото: Car.ru
Ожидается, что полноценный электромобиль от Audi под названием e-tron появится в продаже во второй половине 2018 года.
Однако перед этим его покажут широкой публике на автосалоне в Брюсселе.
Несмотря на то, что официальный старт продажам новинки еще не дан, в немецком концерне отмечают небывалый уровень предварительных заявок на автомобиль.
Только из Норвегии на сегодняшний день поступило 37 тысяч откликов от желающих приобрести машину.
Уже известно, что в Германии Audi e-tron можно будет приобрести по стоимости от 80 тысяч евро в зависимости от комплектации.
На американском рынке, предположительно, продажная цена стартует от 100 тысяч $. Поэтому, e-tron займет в ценовой нише место между представителями Tesla — Model X 100D и P 100D.
Остается добавить, что в следующем году немецкий производитель намерен вывести на рынок кроссовер на электромоторе Audi e-tron Sportback. В планах компании довести в следующем десятилетии модельный ряд электромобилей до 10 наименований.
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