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Компанией Коминвест-АКМТ представлена компактная комбинированная машина
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Компанией Коминвест-АКМТ представлена компактная комбинированная машина 

Министерство промышленности и торговли РФ 16 марта 2018
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
АО «Коминвест-АКМТ» на базе шасси ГАЗОН-NEXT разработана малогабаритная коммунальная машина КДМ-G20, которая стала самой маленькой комбинированной дорожной машиной в линейке компании.
Длина КДМ-G20 составляет всего 8,5 метров, что позволяет осуществлять эффективную уборку в условиях стесненного городского пространства, осложненного увеличенным транспортным потоком.
Возможность оперативной установки гидравлического фронтального отвала шириной 2,75 метра в совокупности с бункером для распределения твердых противогололедных реагентов объемом 3,6 кубометра, или поливомоечного оборудования емкостью 4 000 литров, обеспечивает использование новой модели коммунальной машины как в зимний, так и в летний период. Такая многофункциональность способствует сокращению сезонных простоев техники и затрат эксплуатационных организаций на содержание парка техники.
Необходимо отметить, что Минпромторгом России было выдано заключение, подтверждающее выполнение при изготовлении машины КДМ-G20 значимых технологических операций на территории Российской Федерации.
При этом на сегодняшний день данная модель техники может быть приобретена со скидкой от 10 до 15 процентов в рамках программы субсидирования льготного лизинга, реализуемого Минпромторгом России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2017 № 518.
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