Компанией Коминвест-АКМТ представлена компактная комбинированная машина

АО «Коминвест-АКМТ» на базе шасси ГАЗОН-NEXT разработана малогабаритная коммунальная машина КДМ-G20, которая стала самой маленькой комбинированной дорожной машиной в линейке компании.

Длина КДМ-G20 составляет всего 8,5 метров, что позволяет осуществлять эффективную уборку в условиях стесненного городского пространства, осложненного увеличенным транспортным потоком.

Возможность оперативной установки гидравлического фронтального отвала шириной 2,75 метра в совокупности с бункером для распределения твердых противогололедных реагентов объемом 3,6 кубометра, или поливомоечного оборудования емкостью 4 000 литров, обеспечивает использование новой модели коммунальной машины как в зимний, так и в летний период. Такая многофункциональность способствует сокращению сезонных простоев техники и затрат эксплуатационных организаций на содержание парка техники.

Необходимо отметить, что Минпромторгом России было выдано заключение, подтверждающее выполнение при изготовлении машины КДМ-G20 значимых технологических операций на территории Российской Федерации.