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Лондонская полиция закупила водородные Toyota Mirai
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Лондонская полиция закупила водородные Toyota Mirai 

Auto.Today 16 марта 2018
Фото: Auto.Today
Конечно, преступникам не принципиально на каких автомобилях будут ездить «хранители» общественного порядка, однако заядлые защитники окружающей среды точно оценят 11 новых Toyota Mirai. Первая партия автомобилей уже была отправлена производителем, причем все модели получили необходимые предметы, которые помогут полиции бороться с преступностью. Mirai оснастили специальным узнаваемым дизайном и аварийными огнями на крыше.
Минимизация вредных выбросов — важная часть плана правительства страны, что хочет создать самый большой в мире парк автомобилей с водородным топливом и нулевым уровнем выбросов. Отмечается, Mirai может путешествовать примерно на 300 миль (483 км) на полном баке, после чего машине необходимо посетить одну из заправочных станций, количество которых в будущем значительно увеличится. Представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе 2014 года и запущенный в серийное производство в следующем году, Toyota Mirai — четырехдверный автомобиль D-сегмента. Официально ему требуется менее 10 секунд, чтобы ускорить от 0 до 100 км/ч и в последствии достигнуть максимальной скорости в 178 км/ч. Начальная стоимость транспортного средства составляет 66 тысяч евро или 81 313 долларов (без учета налогов).
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