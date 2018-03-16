Лондонская полиция закупила водородные Toyota Mirai

Конечно, преступникам не принципиально на каких автомобилях будут ездить «хранители» общественного порядка, однако заядлые защитники окружающей среды точно оценят 11 новых Toyota Mirai . Первая партия автомобилей уже была отправлена производителем, причем все модели получили необходимые предметы, которые помогут полиции бороться с преступностью. Mirai оснастили специальным узнаваемым дизайном и аварийными огнями на крыше.

Минимизация вредных выбросов — важная часть плана правительства страны, что хочет создать самый большой в мире парк автомобилей с водородным топливом и нулевым уровнем выбросов. Отмечается, Mirai может путешествовать примерно на 300 миль (483 км) на полном баке, после чего машине необходимо посетить одну из заправочных станций, количество которых в будущем значительно увеличится. Представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе 2014 года и запущенный в серийное производство в следующем году, Toyota Mirai — четырехдверный автомобиль D-сегмента. Официально ему требуется менее 10 секунд, чтобы ускорить от 0 до 100 км/ч и в последствии достигнуть максимальной скорости в 178 км/ч. Начальная стоимость транспортного средства составляет 66 тысяч евро или 81 313 долларов (без учета налогов).