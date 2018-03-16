По следам Женевского автосалона: основные тренды автоиндустрии

Главные направления развития автомобильной промышленности, думаем, сегодня сможет назвать даже не слишком интересующийся машинами человек. Это автопилот и электромобили. В теории выгоды от них очевидны.

Первая технология освободит водителя от руления, позволит ему заниматься своими делами или «досыпать» по дороге на работу, а также приведет к радикальному снижению количества аварий на дорогах. Кроме того, автоматизированное вождение уменьшит пробки, ведь трогаться ведомые компьютером машины смогут одновременно, да и подгадывать «зеленую волну» станет несравнимо легче, чем сейчас.

А что на самом деле? По-настоящему безопасными беспилотники станут, когда они будут доминировать на дорогах или вовсе останутся на них в гордом одиночестве. Пока есть непредсказуемые люди, гарантировать беспроблемную поездку на машине с автопилотом нельзя. Инновационная система потребует создания соответствующей инфраструктуры, что тоже случится не в одночасье и небесплатно. Наконец, пока технологии далеки от совершенства. Как показывают независимые тесты, адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения даже на дорогих моделях очень часто работает неидеально или не реагирует на опасность вовсе. Для автомобиля, водитель которого собирается спать или читать книгу, это, конечно, неприемлемо.

Электромобили якобы избавят мегаполисы от смога вредных выбросов. Действительно, ездят они без выхлопа и даже умеют существовать в холодном климате. Вот только никто еще не прикидывал, сколько дополнительных мощностей потребуется мировой энергосистеме, если весь автопарк вдруг в одночасье станет электрическим. А ведь электростанции вырабатывают энергию не без вреда для атмосферы! Значит, за сокращение выбросов мащин мы заплатим увеличем выбросов от электростанций и начнем бороться уже с ними. Замкнутый круг какой-то.

Не будем забывать и о том, что технологии высокоэффективных и долговечных аккумуляторов дешевеют не так быстро, как всем хотелось бы. Электрокары становятся сопоставимы по цене с бензиновыми и дизельными собратьями только благодаря субсидиям властей. Когда от них отказываются, цены идут вверх, а спрос на экологически чистый транспорт — вниз. Конечно, батареи в конечном итоге сравняются по стоимости с ДВС, но до этого момента еще не один год.

От тенденций глобальных перейдем к менее масштабным. Продолжают свою массированную экспансию кроссоверы. В свое время они сами стали псевдовнедорожниками, «паркетниками», а теперь набирает популярность термин псевдокроссовер. У такого может не быть приличного клиренса или полного привода. Главное — подходящий антураж. Обвеса из некрашеного пластика и «внедорожных» мотивов в названии вроде приставки «Cross» или литеры X вполне достаточно. Габариты подобных моделей уменьшаются. Так, компания Kia выпустила городского малыша Picanto в исполнении X-Line. Активно осваивает субкомпактную нишу группа Volkswagen . У испанского « Сеата » уже есть переднеприводная Arona, а в Женеве прототип аналогичной модели показала Skoda

Продвинутая мультимедийная система стала обязательной даже в самых бюджетных сегментах. Наполнение как таковое пользователей интересует все меньше. Главное — синхронизация со смартфоном, позволяющая перенести на штатный экран машины рабочий стол карманного гаджета. Это удобно и востребовано. Такими темпами скоро может отмереть встроенная навигация, ведь удобнее ехать по обновляющемуся в онлайн-режиме «пробочному» приложению. Становятся нормой всевозможные программы и сервисы, которые раньше «жили» только в смартфонах, а теперь оказываются и в автомобилях. Мультимедиа нынче обновляется едва ли не каждый год, поспевая за требованиями электронно-зависимых водителей.

Да и в целом уровень «навороченности» машин растет во всех сегментах. Элита доросла до матричных светодиодных и лазерных фар, а обычная LED-оптика снизошла на В-класс. Например, такую теперь можно заказать на «Шкоду Фабия». Электронные ассистенты водителя в помешанных на безопасности развитых странах тоже стали нормой для любого автомобиля. Адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности, автоматическое управление дальним светом фар — все это можно найти в прайс-листе даже городских хэтчбеков, одноклассников нашей « Лады Веста ». Даже коммерческие «каблучки» доросли до проекционного дисплея, 8-ступенчатого автомата и двухзонного климат-контроля. Кстати, увеличивается и диагональ центрального дисплея. Титул «приличного» теперь не добиться экрану меньше 12 дюймов, а восемь уже давно стали минимумом.

А еще стало модным оригинальничать с типом кузова. Банальные седаны не выдерживают конкуренции с кроссоверами и перерождаются. Программа минимум — силуэт с покатой крышей, напоминающий купе. Нередки превращения в лифтбеки, стильные универсалы shooting brake, а Volvo и «Лада» даже рискнули сделать приподнятые кроссоверы-седаны. Вседорожникам тоже сложно в образовавшейся конкурентной тесноте. Для привлечения внимания выгодно стать купеобразным, трехдверным или обзавестись открытым верхом. На худой конец — хотя бы двухцветным.

На этом фоне очень приятно, что атмосферные бензиновые двигатели, моторы в шесть и более цилиндров, классические автоматы, привычные легковые универсалы и рамные внедорожники вымирать пока не собираются. У приверженцев «старой школы» еще есть выбор!