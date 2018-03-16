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Mercedes-Benz выбрал лучшие машины с открытым верхом в своей истории
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Mercedes-Benz выбрал лучшие машины с открытым верхом в своей истории 

Motor.ru 16 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz выпустила очередной эпизод серии Best of Benz, рассказывающей о неизвестных и забавных фактах из истории марки. В новом видео определена пятерка лучших машин с открытым верхом. Ролик опубликован на канале немецкого производителя в YouTube.
На пятое место компания поставила родстер Mercedes-AMG GT C. Промежуточная версия между «спокойной» S и «хардкорной» R оснащается 4,0-литровым битурбомотором V8, который выдает 557 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Спорткар комплектуется полноуправляемым шасси и дифференциалом повышенного трения с электронным управлением.
Четвертое место досталось Mercedes-Benz 280 SE 3.5, производство которого началось в 1970 году. Модель назвали «символом роскоши своего времени». Модель оснащалась 3,5-литровым мотором мощностью 200 лошадиных сил (286 Нм).
На третьем месте разместился кабриолет S-Class текущего поколения. Модель оснащена акустической мягкой крышей, обогревом зоны шеи и головы Airscarf и ветрозащитным экраном Aircap. Топовая версия кабриолета — Mercedes-AMG S 65 — комплектуется 6,0-литровым V12 мощностью 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.
Серебряным призером рейтинг стал концепт-кар Mercedes-Maybach Vision 6. Электрический суперкабриолет оснащен четырьмя электромоторами и способен разгоняться до «сотни» менее чем за четыре секунды.
Лучшей машиной с открытым верхом в истории марки Mercedes-Benz назвал культовый 300 SL Roadster, который выпускался с 1957 по 1963 год. Модель построили на шасси гоночного «Мерседеса» и оснастил рядной «шестеркой» объемом три литра. Отдача двигателя составляла 215 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента.
Ранее Porsche рассказал о своих лучших гоночных машинах, выбрал спорткары с лучшим звуком, автомобили с самыми крутыми антикрыльями и лучшие концепты.
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