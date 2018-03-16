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Nissan запустит «прорывной» кроссовер
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Nissan запустит в серию «прорывной» электрический кроссовер 

Motor.ru 21 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Nissan сделает концептуальный электрический кроссовер IMx серийным автомобилем. По словам руководителя европейского дизайн-центра марки Мамору Аоки, новинка станет «прорывной моделью», сделав электрокары по-настоящему массовым продуктом. Об этом пишет Autocar.
Прототип Nissan IMx дебютировал в Токио осенью прошлого года. Он построен на новом шасси, разработанным японцами специально для электрокаров. Концепт оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 435 сил и комплектом батарей, позволяющим проезжать без подзарядки до 600 километров.
В оснащение концепта вошла система полуавтономного управления, приборная панель на органических светодиодах и умная систему управления электропитанием, которая при подключении к розетке позволяет отдавать излишки электроэнергии обратно в общую сеть.
В серию IMx пойдет через несколько лет. В отличие от машин с ДВС, электрокроссовер будет просторнее, в основном за счет низкого и ровного пола и переноса компонентов климатической установки в переднюю часть машины.
Электрические байки, самокаты и гольф-карты от автомобильных брендов
Общая концепция интерьера вседорожника станет отражением японского подхода к архитектуре и дизайну — по аналогии с традиционными домами он будет максимально функциональным и комфортным. В отделке салона будут использоваться дерево и матовый пластик.
Предполагается, что электрический кроссовер Nissan появится на рынке до 2020 года.
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