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На выставке «Мотовесна» представлена современная версия легендарного советского мотоцикла
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На выставке «Мотовесна» представлена современная версия легендарного советского мотоцикла 

ТК «Звезда» 16 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
На выставке «Мотовесна» представлена современная версия легендарного советского мотоцикла «Урал», который популярен у поклонников мототехники уже более 70 лет.
Современная модель «Урала» похожа на своего «дедушку», мотоцикл М-72, только внешне. «Начинка» нового изделия Ирбитского мотоциклетного завода — на уровне требований XXI века.
Чтобы завести двигатель, больше не надо «терзать» педаль стартера: мотор запускается нажатием кнопки на приборной панели. Во-вторых, пока еще непривычный для мототехники полный привод: на колесо коляски. Причем привод этот — подключаемый. В-третьих, непревзойденные дорожные и вездеходные качества.
В настоящее время при производстве «Уралов» используется два десятка иностранных комплектующих — телескопическая вилка, амортизаторы, тормозные диски, карбюратор и многое другое. Этим обусловлена высокая стоимость мотоцикла: топовые модели стоят порядка 650 тысяч рублей. С новинкой можно познакомиться на выставке «Мотовесна2018», которая открылась сегодня в спорткомплексе «Олимпийский» и продлится до вечера воскресенья.
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